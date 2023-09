El Michels Affair & Black Thought – Glorious Game

Ich habe ja mal über die Musik von El Michels Affair geschrieben, dass es in naher Zukunft passieren kann, dass deren Musik als Samplequelle dienen wird. In der Tat haben schon einige andere Musiker sich an ihren Sounds bedient und diese weiter genutzt. Zuvor waren El Michels Affair auch dafür bekannt, dass ihre Musik mit wenig Gesang auskommt.

Bei dem neuesten Langspieler arbeiten sie mit The-Roots-MC Black Thought zusammen. Die Zusammenarbeit war fast schon abzusehen, denn sie haben schon gemeinsame Konzerte gegeben und waren auch Freunde. Der Rapper hatte schon vor kurzem mit Danger Mouse einen Langspieler herausgebracht und nun wollte er von der New Yorker Truppe El Michels Affair für seine Texte die passenden Sounds gebastelt haben.

Das ist nun geschehen, und man muss sagen, es passt, denn Black Thought ist nicht nur ein schnöder Rapper, sondern auch ein guter und tiefgründiger Storyteller. Die Rapparts sind wuchtig, aber nicht plump. Dabei geht es meist autobiographisch zu und handelt von seiner Jugend in Philadelphia. Da passen die Klänge, die El Michels Affair hier gebastelt haben. D

abei sind Wurzeln zu altem Soul spürbar und reichen bis hin zur Hommage an den bekannten Phillysound. Es passt auch, was ich mal prophezeit habe, nämlich dass die Musik wunderbar zum HipHop passt. Vor allem weil El Michels Affair wissen, wie man jeden Beat und jedes Instrument und Chorgesang gekonnt in Szene zu den Raps setzt. Dabei sind die Sounds wirkliche kleine Ohrüberraschungen, und man ist bei jedem Song gespannt.

Das muss man erstmal können, sich im vermeintlichen Hintergrund des MCs aufzuhalten. Doch El Michels Affair können auch aus der Deckung kommen. Bestes Beispiel dafür ist „Hollow Way“, das mit indischen Sounds daher kommt und sich immer wieder neu erfinden. Was sie mit diesem Album gut unter Beweis stellen.

Erschienen bei: Big Crown Records / Cargo

bigcrownrecords.com