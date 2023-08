Soundtrack – Guardians Of The Galaxy Vol 3

Vermutlich hätte kaum einer gedacht, dass die Verfilmung der „Guardians Of The Galaxy“ so einen Nachdruck in der modernen Kultur hinterlässt. Ist schon eine ziemlich absurde Geschichte, und die Figuren sind auf den ersten Blick ein wenig merkwürdig. Der Erfolg gibt der Serie Recht, und mittlerweile ist der dritte Teil dieser Science-Fiction-Action-Saga zu sehen. Vielleicht hat die Filmmusik die Pop-Kultur verändert.

Bei der ersten Ausgabe passierte es, dass vergessene Songs wie „Hooked On A Feeling“ von Blue Swede oder Rupert Holmes’ „Escape Song (The Pina Colada Song“ oder Redbones „Come And Get Your Love“ in das popkulturelle Gedächtnis zurück katapultiert wurden, und auf einmal kannten auch Jugendliche diese vergessenen Hits. Diese erste Folge hatte nur Songs aus den siebziger Jahren und wurde auf Vinyl und auch stilecht auf Kassete herausgebracht,

Der zweite Teil setzte den Hype fort und verkaufte sich für heutige Zeiten unheimlich gut. Nun ist der dritte Teil heraus und hat von der Handlung her eine größere Zeitspanne. Er beinhaltet Songs aus den siebziger Jahren von Earth, Wind & Fire, Heart, Rainbow, Bruce Springsteen, Alice Cooper und auch wieder die heimliche Serien-Hymne „Come And Get Your Love“ von Redbone.

Auch die Achtziger finden sich mit The The, Faith No More, The Replacements, Beastie Boys oder der Punk-Legende von X hier wieder. Aus den Neunzigern gibt es Bekanntes von The Flaming Lips, Unbekanntes von Spacehog und Radioheads „Creep“ in einer akustischen Version, und auch ein paar neuere Lieder von The Mowglis und Florence & The Machine sind dabei.

Es ist eine Zeitreise mit Songs, die auch heute noch modern klingen und vielleicht somit kaum den popkulturellen Effekt des ersten Teil haben wird. Doch dass muss es nicht, denn es macht Spaß, diese unterschiedlichen Songs zu hören und passt auch wunderbar zu diesem dritten Teil der Film-Serie.

Erschienen bei: Marvel Music