The Go! Team – Get Up Sequences Part Two

Bei einem neuen Album von The Go! Team sind zwei Sachen immer sicher: Zum einen werden die Ohren ordentlich durchgeflutet mit einem Riesenfüllhorn an Sounds, bei dem das Gehirn vor der Herausforderung steht, diese wilde Klang-Mixtur zu verarbeiten.

Zum anderen, dass es immer eine Menge Spaß macht, und wer einmal auf einem Konzert der britischen Band war und nicht getanzt und ein breites Grinsen im Gesicht hat, dem ist nicht zu helfen. Das ist auch bei dem neuesten Album und dem zweiten Teil von „ Get Up Sequences“ der Fall, dass man gute Laune bekommt und auch dass The Go! Team wieder quer durch die Genres hoppelt.

Doch diesmal haben sie doch einiges anders gemacht, und so hat die eh schon große Band auch noch jede Menge Gastmusiker eingeladen. Die Einladungen gingen nach Japan, Frankreich, Indien, Benin und USA heraus, und somit ist „Get Up Sequences Part Two“ ein globales Werk geworden. Komisch ist, dass wenn man von dieser Tatsache keine Kenntnis hätte, man es vielleicht kaum bemerken würde. „Look Away, Look Away“ würde mit dem japanischen Akzent im Gesang auch so wunderbar in den riesigen Kosmos von The Go! Team passen. Auch die Rapparts von Indigo Yaj fallen nicht aus der Rolle und passen in dieses musikalische Wimmelbild wunderbar hinein.

Ja, die Musik von The Go ! Team klingt auch auf dem achten Langspieler wieder wie ein Plattenladen, der gerade in die Luft gesprengt wird, und manchmal findet man auch tolle Retro-Melodien, die an die Jackson 5 erinnert, wie „Getting To Know (All The Ways We´re Wrong For Each Others)“. Aber es gibt noch eine Veränderung, die auf „Get Up Sequences Part Two“ auffällt: Die Band ist politischer geworden und bezieht klare Position. Bei dem bereits erwähnten „Look Away, Look Away“ geht es gegen das Vorhaben, Abtreibung unter Strafe zu stellen. Aber auch gegen Rassismus und ausufernden Patriotismus stellen sich The Go! Team mit breitem Kreuz. Dass dabei der Protest auch noch soviel Laune macht, zeigt, wie viel gute Energie in The Go! Team steckt.

Erschienen bei: Memphis Industries / Indigo

https://www.thegoteam.co.uk/