Elvis Costello and Burt Bacharach – The Songs Of Costello & Bacharach

Am 8. Februar dieses Jahres verstarb einer der größten Songschreiber der Geschichte. Die Rede ist von Burt Bacharach, und diesen kann man auf eine Stufe mit Jagger & Richards und Lennon & McCartney stellen.

Man muss sagen, dass man ihn mindestens auf diese Stufe setzen muss, denn er hat Welthits wie „Walk On By“ für Dionne Warwick oder „(They Long To Be) Close To You“ für The Carpenters geschrieben und ganz nebenbei ein Genre erfunden, welches weitaus besser ist als sein Ruf. Die Rede ist von Easy Listening, denn er hat es geschafft, Songs zu schreiben, die im ersten Augenblick wie Leichtgewichte wirken und dabei soviel Feinheiten in sich haben und ganz nebenbei Melodiebögen aufweisen, die groß sind wie Hallentore.

1998 traf Bacharach auf einen anderen großen Songschreiber, Elvis Costello, und durch diese Zusammenarbeit entstand das wunderschöne Album „Painted From Memory“. Bei diesem haben die beiden Künstler wunderbare Songs erschaffen, Easy Listening mit formschönen Jazz-Arrangments versehen. Es ist ein Album geworden, welches sehr glanzvoll ist und dennoch kleine Geheimnisse hat.

Nun wurde dieses Album neu veröffentlicht unter dem Namen „The Songs Of Costello & Bacharach“. Da findet sich dieses Werk in der gleichen Reihenfolge wieder, und zudem gibt es jede Menge Bonusmaterial.

Zum Beispiel gibt es eine Liveaufnahme, die Elvis Costello mit Stevie Nieve aufgenommen hat. Zudem gibt es noch Songs aus dem Oeuvre von Elvis Costello, die musikalisch zu „Painted From Memory“ passen. Was dabei auffällt, ist, dass die Songs noch immer gut klingen. Man kann auch sagen, dass es ein zeitloses Meisterwerk is, das jetzt als schönes Gesamtwerk zu bekommen ist und klanglich richtig gut aufgearbeitet wurde.

Erschienen bei: Universal