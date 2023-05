The Hold Steady – The Price Of Progress

Dass 2009 The Hold Steady den Bruce-Springsteen-Song „Atlantic City“ gecovert haben, passt so wunderbar. Denn beide Acts singen gerne über die vermeintlich einfachen Menschen, ohne die das Land nicht am Laufen wäre, die aber heimlich auch den amerikanischen Traum leben wollen.

Beide Acts sind auch ungemein geradlinig, und ihr Gitarrenrock kommt ohne Schnörkel, dafür aber geradlinig daher. Man könnte sowohl bei Bruce Springsteen und auch The Hold Steady meinen, dass ein oder zwei Alben reichen, da der Rest sich doch stark ähnelt.

Doch das ist weit gefehlt. „The Price Of Progress“ ist die neunte Langspielplatte der Band aus Minneapolis, und auch hier geht es um die besagten Menschen. Diese werden gut beobachtet und deren Leben gut dargestellt, ohne dass Mitleid erweckt wird. Doch es gibt auch Kritik. Doch diese ist eher versteckt und steht nicht im Vordergrund. Musikalisch ist „The Price Of Progress“ ruhiger als früher, und somit gibt es auch keine klassischen Hits wie“Chips Ahoy!“ aus dem Jahre 2006. Die Musik ist unaufgeregter und auch bodenständiger geworden. D

as bedeutet aber nicht, dass sie milder geworden sind. Schon der Opener „Grand Junction“ zeigt, dass ihr Rock, der auch Americana und Folk in sich hat, mit kraftvollen Instrumenten arrangiert wurde. Ja, die Instrumente haben noch immer genug Druck, und The Hold Steatdy wagen auch Einiges. So hört man bei „Birdwatchers“ jede Menge Bläser, und so klingt diese Stück zeitweise fast wie ein ausgelassenes Ska-Lied. „Flyover Halftime“ hat auch fröhliche Blasinstrumente, ist aber mehr dem Blues und Rock zugewandt.

„Sideway Skull“ ist sicherlich der wandlungsfähigste Song, denn erst einmal hört man leicht bratzige Gitarre und dann fröhlichen Blues. Es gesellen sich ein Klavier und Uh-Uh-Uhu-Gesang hinzu. Nur der Gesang von Songschreiber und Frontmann Graig Finn wirkt ein wenig zornig, oft ist es Sprechgesang, den man bei vielen Liedern hört. „The Price Of Progress“ ist ein Album, welches würdevoll ist für eine Band, die mittlerweile seit zwanzig Jahren aktiv ist, und Bruce Springsteen gefällt es bestimmt auch.

Erschienen bei: Thirsty Tigers / The Orchard

https://theholdsteady.net/