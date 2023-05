Acid Arab – ٣ Trois

Das Kollektiv Acid Arab hat sich etwas zur Aufgabe gemacht, was in diesen Breitengraden doch noch recht ungewöhnlich ist: Sie verbinden im Groben elektronische Musik mit arabischen Klängen, und dieser Culture Clash gelingt wunderbar. Diese musikalische Botschaft transportiert die französisch-algerische Truppe in der halben Welt umher und war auch schon öfter in Schleswig Holstein unterwegs und viele begeistert.

„٣ Trois“ ist das dritte Album, und auch diesmal gilt das Band-Motto, sich nicht selbst zu kopieren. Doch die Gefahr ist ziemlich gering, denn die Gruppe aus Paris ist musikalisch vielseitig aufgestellt und sucht an vielen Ecken der Welt nach Inspiration. Von algerischer Kasbah-Musik, anatolischem Trance, synthetischem Dabke bis zu bionischem Raï reicht die Stilpalette, die Acid Arab präsentieren.

Wobei, das machen sie nicht alleine, denn sie hatten ordentlich Besuch in ihrem Studio, und so sind die zehn Lieder alles Unikate. Doch sie sind auch Tanzflächenfüller, die ungewöhnlich klingen. Denn der fremdsprachige Gesang ist in unserer Ecke doch eher selten, wie auch die Arrangements. Denn es gibt hier auch mal Trommeln und Flöten, und diese werden mit den elektronischen Clubsounds zusammen getan. Daraus entstehen dann wirklich ungewöhnliche Tanzstücke, die einen oft auch an Trance versetzen. Dabei geschieht das ganze klischeefrei.

Vielmehr gelingt Acid Arab ein Brückenschlag von der Tradition der arabischen Musik zur elektronischen Musik, und das klingt frisch, treibend und mitreißend.

Erschienen bei: Crammed Discs

https://acidarab.bandcamp.com/