Lejo – Einfach nur da

Lejo kommt aus der Hansestadt Hamburg und sagt selbst, dass er gut in sich hinein hören und auch seine Umwelt aufsaugen kann. Wenn man das auf seine Musik überträgt, stellt man fest, dass Lejo viel deutschsprachige Musik gehört hat, die seit Jahren im Radio läuft.

Denn was auf der vorliegenden EP „Einfach nur da“ zu hören ist, ist gut gemachter deutscher RockPop. So verwundert es einen auch nicht, dass er vom Bosse-Management entdeckt wurde und bei dem Braunschweiger Musiker die Konzerte schon eröffnen durfte. Das passt auch, denn beide wirken wie der nette Typ von nebenan, ihre Musik ist vielseitig.

Am markantesten ist der Song „Tanz für Dich“, der wirklich zum sommerlichen Tanz einlädt und eigentlich auch kleines Liebeslied ist. „Meine Seite“ ist auch ein leichtes und lockeres Lied, welches von einer Begegnung handelt, anscheinend eine mit bleibendem Eindruck. „Shothun“ ist musikalisch tief in den Achtzigern und wäre bei The Weekend sicherlich ein großer Welthit, hierzulande kann es aber gut im Radio laufen. Mit „Karaokebar“ gibt es eine traurige Ballade, die von einem Verlust handelt.

Lejo muss sich mit dieser EP hinter all den Oerdings, Bendzkos, Forsters und auch Bosses nicht zu verstecken, denn seine Songs sind eingängig und zeigen Gefühl.

Erschienen bei: Very Us Records

https://www.facebook.com/lejo.musik