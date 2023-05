The Kinks – The Journey -Part 1

Eigentlich würde man die vorliegende Compilation erst im nächsten Jahr erwarten. Denn zu diesem Zeitpunkt wird die Geschichte von The Kinks 60 Jahre alt. Die Band gründete sich 1964 und war sicherlich einer der prägendsten Protagonisten des britischen Rocks der ersten Stunden.

Was die Band um Ray Davis so besonders machte, ist, dass sie nicht den amerikanischen Rock´n´Roll coverten und erst recht nicht kopierten. Die Band, die in London gegründet wurde, war eigenständig, was vor allem am großartigen Songschreiber Ray Davis lag. Dieser konnte Hits schreiben, und dennoch waren es Songs, die auch die Situation der Working Class widerspiegelten.

Es ging meist um alltägliche Themen dieser Gesellschaftsschicht, und dabei hat Ray Davis die Texte mit jeder Menge Poesie versehen, wie es vor ihm keinem und nach ihm auch kaum jemandem gelungen ist. Ganz nebenbei haben es The Kinks auch geschafft, den Beat zu erweitern. Das bekannteste Beispiel ist, dass sie mit dem GarageRock-Song „You Really Got Me“ einen Vorboten des Hardrock und einige Dekade später Punk vorwegnahmen.

Jetzt ist „The Journey -Part 1“ erschienen. Dies ist eine Werkschau, die mutig ist. Dabei muss man ja erst einmal feststellen, dass es schon über 200 Compilations mit Songs der wichtigen Band gibt. Man bräuchte sie also grundlegend nicht. Doch „The Journey – Part 1“ ist ungewöhnlich, denn es behandelt zwar hauptsächlich die Swingin’ Sixties, aber mit z.B. „I´m In Disgrace“ oder „The Hard Way“ sind sogar Songs aus dem vergessenen Album „Schoolboys In Disgrace“ dabei. Dabei findet man klassische Hits, aber auch B-Seiten und Albumstücke.

Ungewöhnlich und auch irgendwie charmant ist, dass die 36 Songs nicht zeitlich sortiert sind. Erweitert wird Doppel-CD/ Doppel-Vinyl mit einem guten Booklet mit Fotos und persönlichen Notizen von Ray Davis. Da noch einige Singles und Hits nicht vorhanden sind und es der erste Part ist, wird bestimmt zum 60. Bandbestehen noch eine weitere Zusammenstellung erscheinen.

Erschienen bei: BMG / Warner

https://thekinks.info/