Rhonda -Forever Yours

Es ist ganz normal, dass man sich als Musikerin und Musiker weiter entwickelt, und dennoch gelingt es nicht jedem gleich gut. Bei Rhonda kann man aber eindrucksvoll feststellen, wie eine Band wächst. Ihr Debüt „Raw Love“ war eine Soul Platte, die schon einiges richtig gemacht hat.

Doch hört man jetzt den vierten Streich, erlebt man eine Band, die ihren klassischen Genre-Klang mutig erweitert hat. Dabei verwundert es, denn auch diese Platte entstand in Zeiten der Pandemie, und die Band wusste nicht, wie es weitergehen sollte, zumal Sängerin Milo Malone vom verregneten Hamburg nach Los Angeles ausgewandert ist.

Andere Bands gehen an diesen Umständen kaputt, bei Rhonda ist halt ein neuer Sound entstanden. Ihr Soul ist einer, bei dem der Sound auch mal Auslauf bekommt. Es entstehen dabei Freiräume, in denen die Musiker Lärm aus den Instrumenten herauskitzeln können. Bei „Forever Yours“ erkennt man es, denn da lärmen Saiteninstrumente, Schlagzeug und auch die Orgel gekonnt. Rhonda schaffen es, den Lärm immer in geregelte Bahnen zu bekommen, und dennoch sind die Songs lebhaft und reißen mit.

Imposanter wird der zarte Noise beim Schlusslied „Not The Ghost“. Doch Rhonda sind auch in leisen Augenblicken toll, wenn die Orgel ganz dezent um die schöne Stimme von Milo Malone ihre Kreise zieht. Man bemerkt bei beiden Situationen, also lauten und leisen Songs, wie gut Rhonda das Zusammenspiel von Instrumenten und Gesang in ein eindrucksvolles Gesamtbild bekommen. Man kann auch einfach sagen, dass Rhonda bei „Forever Yours“ zu einer Einheit herangewachsen sind.

Erschienen bei: Pop-Up Records

http://rhondamusic.com/