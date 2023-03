Hans Nieswandt – Flower Hans _ A Collection of Songs From The Hippie Era in a Disco Style

Aus Hans Nieswandt wird man nie so richtig schlau. Vielleicht weil er seine Schuhe auf unterschiedlichen Parketts erfolgreich bewegt.

Er ist bekannt als DJ und da schon seit Jahrzehnten unterwegs. Zudem versorgt er andere Tanzflächenunterhalter mit Musik und sein Projekt Whirpool Productions ist sicherlich sein erfolgreichste. Mit dem Song „From Disco To Disco“ gelang es ihm und seine Mitstreiter einen Nummer Eins Hit in Italien. Seit Jahren ist er aber auch als Journalist für Musikseiten und Zeitschriften bekannt und hat auch Bücher herausgebracht.

Man weiß gar nicht genau wodrinne er am erfolgreichsten ist, aber man kann festhalten dass alles mit Musik zu tun hat. Er ist Musiknerds im positiven Sinne, ein Jäger des guten Clubsounds und mit einem großen Herz für die Disco. Deswegen verwundert sein neustes Album “Flower Hans _ A Collection of Songs From The Hippie Era in a Disco Style“ auch nicht, da er auch die Geschichten um dieses Genre liebt.

Wobei es hier um Songs aus anderen Gene geht. Es geht „heimliche Hits der Hippie-Ära“ die er schon lange schätzt und auch schon so manchen Edits erstellt haben. Doch da es oft rechtlich kaum möglich ist, diese zu veröffentlichen hat Hans Nieswandt eine Idee. Er hat einige Stücke ausgewählt und diese mit Gast-Sängerin und Sänger neu aufgenommen wurden.

Diese singen die alten Hippie Songs neu ein und Hans zaubert den Disco-Sound dazu. Das schöne dabei ist dass sich Hans Nieswandt nicht auf bekannte Lieder der damaligen Zeit verlässt und somit einen schnellen Effekt erhaschen könnte. Nein, der vielseitige Musiker ist mutig genug, Lieder auszuwählen die halt nicht auf jeder Compilation zu finden sind. Vielleicht ist dass auch ein Grund weshalb die Songs im zeitgemäßen Disco-Klang gut funktionieren,

Bestes Beispiel ist Kevin Ayers 1969 Lied „Songs for Insane Times“ entwickelt durch den Gesang von Sänger Kenji Kitahama einen herrlichen Verve und klingt wie ein schönes Stück von Electro Popper von Hot Chip.Der Opener „Friends & Lovers“ von Willie Murphy & John Koerner klingt hier so unbeschwert, dass selbst bei einem Sonnenaufgang Morgen nach durchtanzter Nacht, noch begeistert. The Youngbloods Folk, Rock Jazz Fusion Lied „Ride The Wind“ hat aufeinmal einen schönes Lächeln in sich.

Ja, mit „Flower Hans“ hat der Musik-Herzblut-Mensch den meist leict vergessenen Songs ein neues Leben eingehaucht, welches ungeahnt gut klappt.

Erschienen bei: Connecting Time Records / Alive

https://gmo-thelabel.com/de/