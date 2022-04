Boy Harsher – The Runner / Orginal Soundtrack

Die wenigsten Menschen wissen, dass der Song „Maniac“ von Michael Sembello aus dem Flashdance-Soundtrack nicht für diesen Film gedacht war. Denn der Musiker, der nur diesen einen Hit hatte, war ein Cineasten-Freund, der besonders Horror-Filme mochte, und sein Ziel war es nicht, dass „Maniac“ Jennifer Beals Bewegungen untermalt. Er hatte diesen Song einigen Filmemachern angeboten, um deren Horror-Streifen zu beschallen. Da ist dann doch nicht draus geworden. Doch was hat Michael Sembello mit dem dritten Album von Boy Harsher zu tun?

„The Runner“ haben es schnell geschafft, Musik für dieses Film-Genre zu kreieren, und genau wie bei Sembellos Welthit hört man den acht Songs auch nicht an, dass sie einem Angst einjagen sollen. Bei dem Synthie-Pop-Duo kann man aber schon ein wenig eine gewisse Dunkelheit in einigen Momenten feststellen. Die Musik auf „The Runner“ spiegelt die Atmosphäre einer dunklen und ziemlich menschenleere Großstadt wider,

Wer es nicht glaubt, der muss sich mal ein Lied wie „The Ride Home“ anhören, da kann man auch eine eindeutige Referenz zu The Knifes 2006er Album „Silent Shout“ erkennen, auch wenn hier die Beats schattiger, aber auch milder sind. Auch der Gesang von Sängerin Jae Matthews erinnert an den von den schwedischen ehemaligen Mitbewerbern. Doch in anderen Momenten offenbaren Boy Harsher auch eine eindeutige Vorliebe zu den Synthie-Sounds der Achtziger.

Da fällt am meisten „Machina“ auf, mit einem ähnlich tollen Charme von Human-League zu „Don´t You Want Me“-Zeiten. Es ist ähnlich catchy, und da muss man wieder an „Maniac“ denken, denn bei so tollen Melodien kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie im Gruselfilm funktionieren.

Erschienen bei: Nude Club Records / City Slang

