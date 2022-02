Tom Gregory – Things I Can´t Say Out Loud

Die Geschichte zum neuen Album von Tom Gregory ist wahrlich schön: Sein Vater hatte ein handgebundenes schönes Notizbuch, welches er mit auf Reisen genommen und dort seine Erlebnisse nieder geschrieben hatte. Als der Vater zurückkam, hat er dieses Buch Tom überreicht und gesagt, er solle dieses Buch mit seinen eigenen Geschichten fortsetzen.

Der Name dieses Buchs ging ihm nicht aus dem Kopf, und er hat sein zweites Album so genannt. Doch in diesem neuen Album geht es weniger um das Reisen, obwohl er froh war, als die Inzidenzen niedrig waren, auch mal wieder auf Tour gehen zu können und seine Fans zu treffen. Von daher ist der Titel sicherlich nicht ganz falsch.

Musikalisch aber bleibt der Brite seinem erfolgreichen Debüt „Heaven In A World So Cold“ treu. Und so verwundert es nicht, dass seine Single „River“ eingängig und trotz ganz leichtem Sprechgesang dann doch eine richtige Pop-Nummmer ist. Die zweite Single „Footprints“ hat hingegen einen leichten und frischen Dance-Sound, und beides sind schon Hits. Doch es gibt davon mehr, „Love Come Get Me“ ist ein Song, der bei jedem Radiosender sofort in die Heavy Rotation gehen wird.

Der Opener „Northern Lights“ ist da auch gut aufgehoben und ist wirklich Gute-Laune-Pop, bei dem keiner böse sein kann. Tom Gregory schreibt auf „Things I Can’t Say Out Loud“ kein neues Kapitel mit neuen Geschichten, aber er schreibt seine Erfolgsgeschichte konsequent weiter.

Erschienen bei: Kontor

www.tomgregoryofficial.com