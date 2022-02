Various Artists . Chicha Popular Love & Social – Political Songs from Peru’s Discos Horoscopo 1977 – 1987

Politische Musik aus Peru klingt im ersten Moment genauso ungewöhnlich wie die Tatsache, dass man im Jahre 2018 den Mumm hat ein, Musik-Label zu gründen. Doch beides gibt es. 2018 wurde von Musikenthusiasten Rebel Up Records ins Leben gerufen, und immerhin haben die Belgier jetzt schon eine ordentliche Anzahl Musik herausgebracht, die man im weitesten als World-Music betiteln würde.

Klar, dieses Genre hat seit Jahren eher einen miefigen Ruf, doch Rebel Up Records reißt alle Fenster auf und lüftet auf Durchzug. Sprich, die Veröffentlichungen klingen allesamt frisch, selbst eine Retroschau wie die vorliegende „Chicha Popular Love & Social – Political Songs from Peru’s Discos Horoscopo 1977 – 1987“. Bei dieser Zusammenstellung wird das Scheinwerferlicht auf politische Musik aus Peru gerichtet, die dadurch entstanden ist, das Welten aufeinander trafen.

Menschen im Andenstaat sind vom Land in die Städte gezogen, und so entstand ein Culture Clash, lange bevor dieser Begriff überhaupt verwendet wurden. Das Schöne ist, dass beide Seiten sich befruchtet, also Land- und Stadt-Bevölkerung davon profitiert haben. Da kamen damals klassische Cumbia- und Guaracha Klänge mit psychedelischem Rock zusammen. Aber auch elektronische Musik und eine Latin-Variante von Disco Musik stand damals Schlange, und dieses Ganze vermengte sich zu einer noch heute brodelnden Musik, die man in unseren Breitengraden selten gehört hat.

Was auffällt, ist zum einen, dass die Musik natürlich ungemein den Hüftschwung anregt, zum anderen aber einem auch immer mit soviel Begeisterung und Leidenschaft entgegentritt. Da kann man vergessen, dass die Stücke alle schon mindestens 35 Jahre auf der Uhr haben. Was alle Stücke auch eint, ist, dass sie beim gleichen Label, dem „ Discos Horoscopo“ heraus gekommen sind. Dabei ist auf der vorliegenden Compilation auch eine interessante Auswahl vorgenommen worden. Von Bands die jede Menge Platten heraus gebracht haben wie Chacalón Y La Nueva Crema aber auch Bands, die schon Ende der Sechziger musikalische Wege ausloteten wie die famosen Los Destellos und Bands aus der Beat Ecke wie Los Ecos. Als Gegenstück gibt es Grupo Mazamorra, die von einem bekannten Komiker ins Leben gerufen wurde.

Man merkt, dass diese Musik in Peru und auch das Discos Horoscope sehr viele vereint hat und eine ganz besondere Energie und Magie freigesetzt hat. Das ganze kann man auch auf „Chicha Popular – Love & Social“ spüren.

Erschienen bei: Rebel Up Records

www.rebelup.org