Maple Glider – No Enjoy Is The Only Thing

Ja, es ist mal wieder so weit: die Blätter verfärben sich und belegen den Boden. Die Tage werden kürzer und statt eines coolen Erfrischungsgetränks kocht man sich wieder einen wärmenden Tee. Da braucht man natürlich auch eine passende Herbst-Platte.

Eine ziemlich gut geeignete ist das Debüt „No Enjoy Is The Only Thing“ von Maple Glider, dabei wäre es ursprünglich eine ganz andere Platte geworden. Die Musikerin aus Australien wollte sich ursprünglich eine E-Gitarre kaufen und hat sich dann doch für eine akustische Variante entschieden und ist dabei geblieben.

Da hat Tori Zietsch alias Maple Glider die richtige Wahl getroffen, denn eine kräftige E-Gitarre wäre sicherlich Gift für ihre zärtliche Stimme gewesen. Die wäre dann einfach überrollt worden, und in diesem ruhigeren Umfeld kann sich ihr Timbre gut entfalten. Und so sind auf „No Enjoy Is The Only Thing“ jede Menge kleine Folk-Songs, die zwar nicht sofort das Herz anspringen, es dann aber doch erreichen. Ihre Songs sind immer sehr schüchtern und verhuscht und kommen nur sehr selten aus der Deckung.

Ja, die Songs kommen mit wenig aus, hier mal eine dezente Piano-Begleitung oder einfach die besagte akustische Gitarre. Das sind allesamt Songs, bei denen man sich am liebsten in eine Decke einkuscheln und dann versinken mächte. Komisch, dass diese Herbstplatte im Juni veröffentlicht wurde. Wobei, die Texte passen ja zu jeder Jahreszeit, denn es geht um vergangene Begegnungen und Beziehungen und auch um das Leben.

Erschienen bei; Partisan Records / Pieater

mapleglider.bandcamp.com/album/to-enjoy-is-the-only-thing-lp-202