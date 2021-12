Ida Mae – Click Click Domino

Ida Mae hatten wir schon einmal vorgestellt: Das Paar Chris und Stephanie Jean Turpin hat früher bei der Band Kill It Kid gespielt und vor circa drei Jahren das Duo Ida Mae gegründet. Nun ist das neue Album „Click Click Domino“ draußen und schließt beim Debüt „Chasing Lights“ direkt an.

Auch diesmal macht es den Anschein, es mit einem Folk-Album zu tun zu haben. In der Tat sind Lieder wie der Opener „Road To Avalon“ sehr eindringlich aber auch sehr filigrane Folk-Songs. Das können die beiden, denn man fühlt sich schnell ergriffen, was auch an dem Gesang liegt, der Dringlichkeit und Inbrunst vermittelt. Beim Erstlingswerk hatten die beiden auch einen Hang zum Blues ausgelebt. Dieser ist auf „Click Click Domino“ diesmal noch spürbarer.

Aber vor allem zeigt sich dieser auch in unterschiedlichen Facetten. Mal eher ruhiger, aber mit Herzblut wie bei „Learn To Love You Better“, und bei diesem Song gibt es auch fiebrig kraftvolle Blues-Gitarren. Das ist dann mitreißend, weil auch hier der Gesang von Stephanie Jean Turpin richtig liegt, und das ist auch beim klassischen Blues wie „Mountain Lion Blues“ zu spüren.

Doch auch zwei neue Genres sind im Sound von Ida Mae neu, jetzt blitzen oft Americana-Klänge in den Songs durch. Aber es versteckt sich auch manchmal Gospel, allerdings nicht so ein „Happy Day“-Gesang, vielmehr einer, der dezent ist und dicht am Soul und vom Tempo her gedrosselt, wie bei „Raining For You“. Ein Manko gibt es dann doch, denn „Click Click Domino“ wirkt oft ein wenig stückhaft und ist kaum im Fluss.

Erschienen bei: Vow Road / Menbran

idamaemusic.com