Bachelor – Doomin´Sun

Der Begriff Supergroup ist ziemlich abgegriffen, und wer diesen Begriff kennt, kann sogar abgeschreckt sein. Denn oft werden die gesammelten Kräfte nicht in Superkräfte umgewandelt. Man kann hier aber von Supergroup sprechen, denn den beiden Damen, die sich als Bachelor formiert haben, ist es gelungen, mit dem Debüt eine wirklich schöne Indie-Platte herauszubringen.

Nur ist der Unterschied, dass den meisten die beiden Namen Ellen Kempner und Melina Duterte nichts sagen werden. Erstere ist bei der Band Palehound tätig, und Melina Duterte ist unter dem Namen Jay Som unterwegs. Was beide verbindet, ist auch, dass sie Songs schreiben und sich nun zusammen getan haben. Im Januar 2020 haben die beiden sich ein Auto geschnappt und sind zu einem gemieteten Haus nach Kalifornien gefahren, um in zwei Wochen Songs zu schreiben und am besten im Kasten zu haben. Dazu kamen dann noch befreundete Musiker von Chastity Belt und von den Folk-Lieblingen Big Thief vorbei und haben sich an den Songs beteiligt.

Herausgekommen ist eine wirklich tolle und abwechslungsreiche Indie-Platte, bei der auch alte Tugenden hochleben gelassen werden. Der Opener „Back Of My Hand“ klingt wie ein verdammt guter Garbage-Song mit mehr Dreck unter den Nägeln und hat dennoch eine poppige Melodie. Bei „Sand Angel“ erlebt man einen herrlich verschleppten Tagtraum. „Stay In The Car“ ist dann ein richtig toller Indie-Noise-Rock-Song, der die Blaupause zwischen The Breeders und The Pixies bildet und ein wahrlicher Hit ist und dennoch eine gewisse bittere Süße hat.

„Anything At All“ ist auch so etwas wie ein Hit, und vor allem vermischt ist es auch Noise mit lieblichem Gesang und findet dennoch den Weg auf den Indie-Tanzflur. „Spine Out“ klingt am Anfang angenehm folkig, entwickelt sich aber zu einem spooky Song. Wer eher konventionelle Folk-Momente schätzt, der findet diese dann auch mit „Sick O Spaling“. „Doomin´Sun“ ist ein Indie-Album, wie man es sich wünscht, mal auf den Punkt und dann auch genug Platz für kleine Experimente und Noise-Kunde und immer kleine Überraschungen. Gelungen!

Erschienen bei: Lucky Number / Rough Trade

https://bachelortheband.bandcamp.com/album/doomin-sun