Xiu Xiu – OHNO

Die Musik von Xiu Xiu einzuordnen ist schon seit jeher ein wahrlich schweres Unterfagen, und auch die Vorlieben von Jamie Stewart sind kaum zu erkennen. Das fängt schon damit an, dass Stewart die einzige Konstante bei Xiu Xiu ist.

Vor zwanzig Jahren war es noch so etwas wie eine Band, und nun ist er seit langer Zeit als Solo-Künstler unterwegs. Aber auch, dass er eine Vorliebe für Coverversionen hat, ist bekannt und dass die Songs komplett auseinandergenommen und dann neu zusammengesetzt werden. Vielleicht weil er seit langem alleine musiziert, hat er immer wieder Gäste bei seinen Aufnahmen.

Sein neuestes und gefühlt 25. Album (in Wirklichkeit sein 12. Studio-Werk) verfolgt diese Zuneigung, denn alle 14 Songs sind Duette. Doch diese Eigenschaft macht die Musik nicht zwingend zugänglicher. Man hört auch „OHNO“ an, dass Stewart im Grunde glücklich sein will, aber er bei der Musik nicht aus seiner Haut kann. Und so ist nahezu jedes Lied wieder verstörend, und dennoch hat man das Gefühl, dass es in vielen Momenten versöhnlicher ist als das, was man sonst von Xiu Xiu kennt. Menschen, die die Musik von Xiu Xiu nicht kennen, werden trotzdem behaupten, dass es ein rabenschwarzer unhörbarer Brocken ist.

Ganz falsch ist das auch nicht, und man kann schon an die Grenzen stoßen, doch es war auch schon schwerer, ihm zu folgen. Das liegt aber nicht an den Gästen, auch wenn viele für Versöhnlicheres bekannt sind, aber es sind auch keine gemütlichen Künstler. Dabei reicht die Spannweite von Sharon Van Etten über Twin Shadow zu The Liars. Ein Stück heraus zu picken, ist nicht ganz einfach, was auch wieder typisch für Xiu Xiu ist.

Vielleicht ist es passend, seine andere Vorliebe auszuwählen. Denn Jamie Stewart covert mit Chelsea Wolfe den düsteren The-Cure-Song „One Hundred Years“, und komischerweise ist dieser durchaus nah am Original mitsamt seinem apocalyptischen Gothicsound, und auch der Gesang hat durchaus Nähe zu Robert Smith. Dieses Stück funktioniert auch als Duett. „OH NO“ ist ein gewohnt ungewohnter Brocken von Xiu Xiu.

Erschienen bei: Polyvinyl Record Company

www.xiuxiu.org