Marina & The Kats – Different

Vor einigen Jahren war Electro-Swing ein richtig angesagtes musikalisches Thema, und vereinzelt haben sich Stücke von Parov Stelar auch in den Charts wiedergefunden. Doch es kommt alles wieder in Mode, und dennoch muss man sagen, dass Marina & The Kats nun nicht eine elektronische Variante des Swings an den Tag legen.

Aber die Band aus Wien macht nach ihren Angaben eine Indie-Variante des Genres. Das ist auch durchaus erkennbar, vor allem zum Ende ihres vierten Langspielers „Different“. Da offenbaren sich die mutigeren und auch schweren Songs wie „The Truth Is Boring“. Bei diesem Song haben sie sogar Twang-Gitarren, die durchaus auch mit Wüsten-Sound spielen.

„3´s A Crowd“ hat am Anfang ein durchaus markantes Riff, wird dann aber verführerisch, dank des Gesangs von Sängerin Marina. Sie spielt mit ihrer Stimme, genauso wie es Damen schon früher im Swing gemacht haben. Klar, Marina und ihre Katzen kokettieren natürlich auch mit den Gepflogenheiten des Genres. Infolgedessen ist es auch nicht verwunderlich, dass sie gerne auch sehr typische Swing-Songs heraushauen, wie man sich halt solche Songs vorstellt, z.B. der Opener „Pressure“. In diesen Momenten gibt es wenig Überraschendes, aber es ist wuchtig und macht mehr Gefangene als die mutigen und erwähnten ruhigen Songs. Von daher ist der Swing von Marina & The Kats doch für viele Ohren gut geeignet.

Erschienen bei: Sony Music

