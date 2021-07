Last Days Of April – Even The Good Days Are Bad

Jetzt, wo der Lockdown erst einmal in die Ferne gerückt ist, möchte man eigentlich mit einem Album, welches den Namen „Even The Good Days Are Bad“ trägt, nicht die Laune vermiesen. Zumalwir Sommer haben, und da ist der Winterblues ebenso weit.

Doch man sollte sich davon nicht leiten lassen, denn bei diesem Werk handelt es sich um die neueste Schallplatte von Last Days Of April, und die beherrschen feinsten Indie-Rock mit gewissem Folk-Einschlag schon seit 1997, was in Alben neun Zeitabschnitte wären. Das neue Album ist den Schweden auch wieder gut gelungen und klingt zudem verdammt zeitlos. Was auch daran liegt, dass Frontmann und Songschreiber Karl Larsson einige dieser Songs um den Millenniumswechsel geschrieben hatte. Irgendwie passten sie wohl zuvor nicht, und dazu hat er einige neue Songs gefügt. Das ist allerdings schon alles vor zwei Jahren passiert, dann kam Corona dazwischen, und die Aufnahmen zogen sich.

In manchen Momenten kann man dann auch hineininterpretieren, dass Corona auf „Even The Good Days Are Bad“ auch ein Thema ist. Beim Song „Alone“ wird “When I wake up I feel alone, when I go to bed I feel alone, in my dreams I feel alone” gesungen, und besser kann man die Einsamkeiten der letzten Monate kaum auf den Punkt bringen. Dennoch ist dieses Album kein Runterzieher und klingt musikalisch auch gerne mal versöhnlich. Das erkennt man an den Arrangements, die wieder einmal sehr gut bestückt sind und wo Melodien trotz Melancholie einen in den Arm nehmen. Und auch das hat man ja vermisst, einfach wieder mal Nähe zu spüren, und das schaffen meist alle acht Songs.

Der Opener und zudem Titelstück schafft es mit seinen Streichern, die so elegant und schmissig daher kommen. „Run Run Run“ ist ein herrlich unaufgeregter Indie-Gitarren Song, und in einigen Momenten wie „Had Enough“ ist ein ähnlicher Pathos wie bei früheren Suede-Platten vorhanden. Ob „Even The Good Days Are Bad“ jetzt nach dem Lockdown die Platte ist, die man als erstes hören will, ist fraglich, dennoch ist es Last Days Of April wieder gelungen, ein Album herauszubringen, welches gekonnt auf hohem Niveau unterwegs ist.

Erschienen bei: Tapete / Indigp

ldoaofficial.tumblr.com/