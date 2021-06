Me And My Friends – Reworks

Bei einem Jubiläum kommen Bands gerne auf die Idee, eine Best Of zu erstellen mit deren größten Hits. Bei der Band Me And My Friends gibt es zum zehnten Jahr Bandgeschichte keine Best-Of, da geht es eher bescheiden zu. Zugegeben, die Band aus dem Vereinten Königreich hat keine Mega-Seller veröffentlicht, die jedem etwas sagen.

Man muss schon sagen, dass es eher Tiny-Hits sind, die aber von Herzensmusikern wie Nubiyan Twist, Quantic oder Giles Peterson gelobt und geliebt werden. Nun haben sie eine EP herausgebracht mit vier Stücken, die wichtig waren für die Band, die immerhin drei Langspieler verbuchen kann. Die haben sie nicht einfach auf den Tonträger geklatscht, und gut ist. Sie haben die ausgewählten Lieder neu überarbeitet. Dabei passen sie zum Sommer, das habe ich selbst erfahren, Denn immerhin waren April und Mai selbst für uns Norddeutsche zu kalt und verregnet.

Als ich Anfang Juni dann die Musik im Auto hörte, muss ich gestehen, hatte ich sehr schnell sommerliche Gefühle. Denn hier ist alles so luftig locker, und auch in diesem eher leichten Gewand wickeln einen die Songs der fünf Musiker um Nick Rasle um den Finger. Bei „All About Is You“ bemerkt man trotz der Reduzierung, dass die Bläser eigentlich auch aus dem Balkan stammen könnten, und der weiche Gesang von Emma Coleman wickelt einen um den Finger. „To My Dear“ ist ein Leisetreter, der aber in diesem stillen Sound dann doch durch Handclapping und Bläser richtig saftiger Pop ist. „Brother“ ist mit reduziertem Tempo unterwegs, gibt sich einem aber ziemlich sinnlich hin. Der letzte Song im Quartett ist dann herrlich schöner bluesiger Soul mitsamt der Leichtigkeit, die sich allgemein auf dieser EP breit macht.

Erschienen bei: Split Shift

https://www.meandmyfriends.co.uk/