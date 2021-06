Måneskin – Teatro d`ira -Vol 1

Dass eine Band aus einer Castingshow glaubhaft wirkt, ist doch eher selten, und wenn dann diese Band auch noch am Eurovision-Song-Contest teilnimmt, dann verdreht man als Musik-Fan schon mal die Augen. Vor allem ist die Band im eigenen Land als Rockband durchaus erfolgreich, nimmt mit einem wirklich druckvollen Rockstück namens „Zitti e Buoni“ teil und trägt den Sieg nach Hause.

Das ist dieses Jahr beim ESC geschehen, und in diesem Lied behandeln sie die alte Geschichte von der Jugend, die von den Älteren nicht ernst genommen wird. Also das klassische Rock’n’Roll-Thema, und sie haben dieses in Siebzigerjahre-Manier inszeniert und auch arrangiert. Ja, die vier Musiker haben scheinbar alles richtig gemacht, und so zog dieser Song sogar bei den internationalen Spotify-Charts in die Top Ten, was vorher noch keinem italienischen Act gelungen ist.

Jetzt haben Måneskin soviel mediale Aufmerksamkeit bekommen, und so nimmt man auch das dritte Album „Teatro d`ira -Vol 1“ wahr, und das klingt nach sehr vitalem Rock der klassischen Sorte, bei dem vor allem schon auffällt, wie der Frontmann Damiano David mit jeder Menge Inbrunst singt, und auch die restlichen Instrumente halten sich nicht zurück. Und dennoch gibt es Momente, wo sich alle auch zurücknehmen, wie bei „Coraline“, bei dem man das Herz bluten spüren kann. Man stellt aber fest, dass ihnen beide Facetten gut stehen und dass man ihnen diese ganze Emotion und Energie auch abgekauft, Zudem haben die Songs auch alles, was Rock-Songs brauchen: Hooks, kraftvolle Gitarren, griffige Melodien, genug Druck und einen charismatischen Frontmann.

Und dazu hat es auch etwas Exotisches, wenn hier zumeist auf Italienisch gesungen wird. Da muss man schon ein wenig an die spanische Neunzigerjahre-Band Héroes del Silencio denken, die damals ähnlich die Menschen mitgerissen haben. Hoffen wir, dass Måneskin nicht nur diesen einen Hit haben werden.

Erschienen bei: RCA / Sony Music

https://www.maneskin.it/