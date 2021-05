Balthazar – Sand

Belgische Indie-Bands haben immer eine ganz große Stärke, die bei der vielen Konkurrenz aus Amerika und England fehlt: die Fähigkeit, sich immer zu wandeln und dennoch nicht an Größe zu verlieren. Die Grandezza ist jedesmal eine andere, gute Beweise sind die Werke von Soulwax oder Deus. Auch die anfangs ein wenig unters Licht fallenden Balthazar reihen sich in diese Tradition ein.

Man kann aber sagen, dass sie dennoch schnell tolle Alben herausgebracht haben „Rats“ (2012) war feiner Indie-Pop, der durchaus gemütlich war, dem aber vielleicht noch etwas Eigenes fehlte. Beim letzten Werk „Fever“ aus 2019 war das schon anders, es gab Groove und Soul im Indie-Pop. Nun ist „Sand“ erschienen, und da muss man auch sagen, dass es schon ungewöhnlich klingt, denn Gitarren sind nur noch seltene Besucher bei dem fünften Langspieler der Belgier.

Dafür klingen die elf Stücke herrlich nach Laid-Back-Pop, bei dem die Ohren gerne liebkost werden, und dennoch herrschen Grooves vor, die einen herrlich mitreißen. Es sind nicht die Grooves, die einen direkt versuchen zu fangen, es sind vielmehr welche, die einen sanft umgarnen und einen dann in ihren Bann ziehen. Bester Beweis ist „I Want You“, der ist auf jeden Fall ziemlich klar aufgeräumt und nicht überladen, mittelschwer und federnder Bass, dazu Saxophon und ein smarter Gesang.

„You Won´t Come Around“ hingegen hat fluffigen Soul in sich, ohne sich aufzudrängen. Vieles ist sicherlich zu langsam für den Club, aber die Songs haben ungemein viel Disco in sich. Haben sich die Songs geöffnet, was doch recht schnell geht, dann hat man die lockersten Hits, die man sich vorstellen kann, wie „Losers“ oder „Hourglass“.

Man kann „Sand“ wunderbar mit dem Output von Phoenix verglichen, da sind die Melodien so herrlich schön und auch der Songtorso so herrlich leicht, dass man die Lieder nie mehr loslassen möchte.

Erschienen bei: PIAS / Rough Trade

