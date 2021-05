Rolf Zielke – Beaches In Your Soul

Reisen erweitert den eigenen Horizont ungemein, das weiß jeder, der schon mal sein Zuhause für längere Zeit verlassen hat. Man sieht die Welt und sein eigenes Leben auf einmal anders und nimmt viel mit. Rolf Zielke hat schon viel von der Welt gesehen, da er als Musiker viel getourt ist.

Dabei ist dennoch erstaunlich, dass „Bleaches In Your Soul“ erst sein zweites Album ist, das Debüt „Handel Jazz“ hat mittlerweile auch schon 11 Jahre auf dem Buckel. Aber er war musikalisch mit anderen Formationen unterwegs, sei es nun mit den Dresdner Sinfonikern oder mit Jazz-Musikern wie Charlie Mariano und Thomas Quasthoff. Zudem war er auch viel auf Reisen, und so zogen die Jahre ins Land.

Man kann seine Musik auch durchaus mit Reisen verbinden, denn man spürt die Einflüsse.Und so gibt sehr viele Brücken, die er zu unterschiedlichen Genres schlägt. Das einfach mit Ethno-Jazz zu betiteln, wäre töricht und würde das ganze in die falsche Richtung schwenken. Denn der ehemalige Niedersache und jetzt Wahl-Berliner verbindet Musik aus verschiedenen Gegenden der Erde, schafft es aber, dass es hier nicht an Klischees hakt und mit solchen behaftet ist. Er verbindet arabische Traditionen mit afrikanischen Klängen, und Orientalisches kann man auch vernehmen. Dabei werden diese Einflüssen angenehm dezent angeboten und haben eine Leichtigkeit, die niemals beliebig anmutet.

Zudem ist diese Platte auch sehr voll von Jazz, der trotz der Leichtigkeit immer randvoll ist wie ein Reisekoffer. Bleibt zu hoffen, dass er nicht wieder so lange verreist und der Nachfolger schneller da ist.

Erschienen bei: Agogo Records

rolfzielke.de