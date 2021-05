Dezro Douglas & Brandee Younger – Force Majeure

„Force Majeure“ ist schon ein einzigartiges Album, was vor allem an der Harfe liegt. Dieses Instrument ist eines der ältesten und blickt schon auf eine 5000 Jahre lange Geschichte und hat dennoch in der Popularmusik wenig Akzente gesetzt. Wenn sie aber in den Vordergrund getreten ist, kam oft etwas Großes.

Man denke nur an Alice Coltrane, und der wundersame Folk von Joanna Newson hat sich tief ins Herz gegraben. Brandee Younger ist die nächste, die sich in dieser Reihe anstellen möchte. Dabei hat sie schon einiges vorzuweisen, so spielte sie mit dem Schlagzeuger Makaya McCraven, und auch John Legend begleitete sie schon mehrfach.

Nun hat sie „Force Majeure“ gemeinsam mit dem Kontrabassisten Dezro Douglas aufgenommen. Das geschah aufgrund von Corona, und da kann man sagen, das ist eine positive Seite der Pandemie: Man hat auf einmal die Möglichkeit, Musik in Ruhe aufzunehmen, und so entstanden 15 Stücke, wobei auch jede Menge Coverversionen dabei sind. Doch sind diese zum einen alle gesanglos, zu anderen haben sie immer Stil und Haltung. Dabei ist die Auswahl der ausgewählten Stücke und Musiker sehr vielseitig und dennoch stilsicher.

So gibt es Lieder von John und auch Alice Coltrane, Pharooh Sanders aber auch von Sting, Kate Bush bis hin zu den Jackson 5. Dabei sind die Songs meist entschleunigt, ohne lahm zu wirken. Zudem passen die Lieder gut zu den eigenen, denn sie sind aus dem gleichen filigranen und zartmütigen Holz geschnitzt, so dass sie sich nicht hinter den Klassikern verstecken müssen. Was man aber bei dieser Zusammenarbeit der beiden ungewöhnlichen Künstler gestehen muss, ist das „Force Majeure“ in Ruhe gehört werden muss und auch seine Zeit braucht.

Erschienen bei: International Anthem

https://intlanthem.bandcamp.com/