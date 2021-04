Psychedelich Porn Crumpets – Shyga! The Sunlight Mound

Man hat es bei Tame Impala gesehen, die ersten Platten waren herrlich psychedelisch und immer in Wendung, doch nach und nach hat sich der Sound geändert. Viele konnten bei „Currents“ der Band nicht mehr folgen, wobei diese elektronische und mit vielen Loops bestückte psychedelische Musik schon klasse war. Nur, der Rock ist auf der Strecke geblieben.

Das kann man bei Psychedelich Porn Crumpets und ihrem neuen und zudem vierten Album „Shyga! The Sunlight Mound“ nicht behaupten. Der Rock bricht hier noch stärker hervor als bei den Vorgängern, und da war er schon kaum zu zügeln. Diesmal ist es nicht möglich, denn in den hier versammelten 14 Songs ist immer ungemein viel Druck vorhanden, und da ist vielleicht das einzige Manko versteckt. Es gibt kaum mal eine kurze Verschnaufpause, Die ganze Zeit duellieren sich hier die Instrumente und strotzen nur so vor Kraft.

Der Vorteil ist, dass es somit durchgehend packend und interessant ist, und es ist ein echtes Rock-Album geworden. Aber nicht dieser Rock, der schon zigmal zu hören war, und dennoch klingen all diese psychedelischen Songs nicht wie ein Abklatsch der sechziger Jahre. Auch klingt „Shyga! The Sunlight Mound“ nach klarem Kopf und hat kaum etwas Bekifftes. Was zum einen an dieser unglaubliche Dynamik liegt, die man mit einem Joint im Kopf wahrscheinlich nicht hinbekommen würde. Da muss man nur betrachten, wie sehr die Gitarre gespielt wird, schnell und dennoch ist Zeit zum Gniedeln.

Wo wir dann auch schon bei der Tatsache sind, dass die Songs so eine Energie haben, dass man sie auch schon dem Hardrock zuordnen kann. Das steht der Musik ganz gut, und so sind die Songs teilweise sogar eingängig, obwohl dieses im Genre kaum möglich ist. „Shyga! The Sunlight Mound“ ist ein rasendes Psycho-Rock Meisterwerk.

Erschienen bei: Marathon Artists / Rough Trade

www.psychedelicporncrumpets.com