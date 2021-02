Arlo Parks – Collapsed In Sunbeams

Mit „Black Dog“ ist nicht immer der einfache schwarze Hund gemeint, er ist auch ein Begriff, den man für Depressionen verwendet. Geprägt hat dieses Wort seinerzeit Winston Churchill, und man kann auch im Netz Vieles dazu finden. Er beschreibt, dass die Depression anfangs wie ein kleiner Hund ist, aber der Schatten ist wesentlich größer und kann wachsen und ist leider ein treuer Begleiter.

Es gibt auf dem gelungenen Debüt „Collapsed In Sunbeams“ von Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho alias Arlo Parks auch einen Song mit diesem Namen und dieser schweren Thematik. Dabei behandelt sie es zwar sachlich, aber dennoch mitfühlend und auch fürsorglich. Da haben wir auch schon eine der Stärken dieses Erstlingswerks, denn Arlo Parks sagt, dass das Leben nicht immer gerecht ist. Und sie kann sich in Menschen hineinversetzen und auch verstehen, was in anderen Menschen vor sich geht.Doch sie steckt den Kopf nicht in den Sand, geht aber auch nicht mit einer Hau-Ruck-Technik zu Werke.

So ist auch die Musik der britischen Sängerin mit französischen und nigerianischen Wurzeln, die ist eine folkige Variante des Souls. Ihre Musik kommt dabei ungemein leichtfüßig daher, ist aber nicht leichtwertig. Denn es stimmt auf dieser Platte alles, die Arrangements sind nie überladen, und dennoch fehlt nichts. Es hat zwar durchaus Retro-Gedanken, kommt aber im Hier und Jetzt an . Auch haben viele Songs einen wundervoll lässigen Groove, keinen zu dem man tanzen kann, aber einen, der einen trotzdem bewegt.

Das Verwunderliche ist, dass diese Eigenschaft vor allem beim besagten „Black Dog“ auftaucht und zudem noch sinnlich ist wie der erste Kuss. Vieles kommt auch mit akustischen Klängen daher, und dazu die weiche Stimme von der zwanzig-jährigen Arlo Parks; Zusammen klingt es ungemein urban, und man merkt gar nicht, dass sie zu dem Folk, Soul auch ganz dezent R´n`B mischt, und man kann auch noch Nachwehen von TripHop erkennen. Nur, dass Arlo Parks sich nie auf ein Genre versteift und dafür viel Atmosphäre in den Songs aufbaut.

Erschienen bei: Transgressive Records / PIAS

www.arloparksofficial.com