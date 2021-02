Jimmie Vaughan – The Pleasure´s All Mine

Seit 35 Jahren veröffentlicht der Bruder von Steve Ray Vaughn nun Musik, und dennoch hat er sein Meisterwerk „Plays Blues, Ballads & Favorites“ erst 2010 herausgebracht, und ein Jahr später gemeinsam mit Lou Ann Barton den zweiten Teil. Beides sind Blues-Klassiker der Neuzeit, und nun, knappe zehn Jahre später, gibt es eine Compilation mit den Namen „The Pleasure´s All Mine“ und dem Untertitel „The Complete Blues, Ballads and Favorites Session“.

Man kann sagen, dass beide Alben in einer kleinen Box zusammengetan wurden, und man merkt beim Hören, dass sie auch wirklich zusammen gehören, und dennoch auch jedes einzeln bestehen kann. Dabei stellt man fest, dass Jimmie Vaughan es hier schafft, dem Blues einen Touch der Sechziger mitzugeben und ihn dennoch ungemein frisch klingen zu lassen. Letzteres liegt vor allem an der Spielfreude, die bei diesen Aufnahmen vorherrscht, und das spürt man bei jedem der 31 Stücke.

Was auch schön ist, ist, dass neben so richtig klassischen Blues-Stücken wie „Come Love“ auch mal ein wenig Country, soulige Momente und fünfzigerjahre Rock´n`Roll sich in seiner Musik wiederfindet. Das kann man nicht immer an einzelnen Liedern festmachen, aber man spürt es auch und schwingt in vielen Stücken und Momenten mit. Das ist sicherlich auch der Grund, warum die Musik hier lebendig und durchaus mitreißend klingt. Man kann auch sagen, dass dieser Blues von Jimmie Vaughan Viele erreicht und dennoch auch für Puristen spannend ist.

Erschienen bei: The Last Music Company

www.jimmievaughan.com