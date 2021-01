Hgich.T – Los Angels

Es gab mal eine Folge bei Studio Braun (bestehend aus Rocko Schamoni, Heinz Strunk und Jacques Palminger), bei der sie bei der Modekette New Yorker angerufen haben und Stoff kaufen wollten. Die Dame auf der anderen Seite der Leitung war irritiert, denn die Herren wollten Drogen kaufen. Worauf Studio Braun über die Meldung mit „New Yorker“ irritiert taten und fragten, ob sie jetzt einen auf international machen wolle?

Bei Hgich.T kann man jetzt auch auf den Gedanken kommen, dass die Hamburger jetzt auf international machen wollen, denn ihr mittlerweile sechstes Album heißt „Los Angels“ Hgich.T goes To Hollywood? Mitnichten! Denn wie auch auf den Vorgänger-Alben ist die alte Hauruckmaschine wieder unterwegs, um das Gehirn auszuweiden, und zwar mit gehörigem Bass-Gepumpe. Das klingt natürlich mehr wie eine Abriss-Techno-Party als nach den angesagtesten Clubs, wo man edle Cocktails schlürft.

Filigran ist hier nichts, und wie gewohnt lassen Vhagvan Svami und Tutenchamun die Synapsen sich so doll biegen, dass man auf keinen Fall eine MPU bestehen würde. Darum geht es dem Hanseaten-Kollektiv, das es seit 1996 gibt, auch nicht, sie wollen freidrehen, im Prinzip wie viele Menschen auf dem Festival, die schon morgens Bier und Kurze trinken, dann um die Mittagszeit nach Schweiß riechen und sich irgendwann aus Bierdosen lustige Tiere basteln. Wenig später tackert man sich irgendetwas an die Hose, säuft Wurstwasser mit Wodka, um dann irgendwie sich hinzupacken auf dem Weg, ins Dixi zu erbrechen.

Das wäre auch ganz nach dem Humor von Hgich.T, die das seit Jahren auf die Spitze treiben. Deswegen sagen sie auch, dass man in den Auto-Tank pissen sollte, um den Auto-Proll bei „Prollo Polo“ zornig zu machen. Bei „Wo wohnt Bescheuert“ wird der Kopf freigedreht mit verpeilten Synthie-Klängen, und es wird nach „Klaus & Klaus“ auf Bleistift raus gereimt. Das traut sich keiner, und man muss sagen, dass Hgich.T auch nach 25 Jahren noch immer so verrückt sind wie beim Debüt. Als Hörer muss man aber schon ziemlich abgehärtet sein, und international werden Hgich.T in diesem Leben nicht mehr.

Erschienen bei: Tapete / Indigo

http://www.hgicht.de/