Howard Carpendale & The Royal Philharmonic Orchestra – Symphonie Meines Lebens 2

Seitdem Howard Carpendale sein Comeback vollendet hat, ist er durchaus produktiv. Zwar gibt es nicht jedes Jahr ein neues Album mit neuen Songs, aber dennoch meldet sich der gebürtige Südafrikaner jedes Jahr zurück. Letztes Jahr hat er in Begleitung des Royal Philharmonic Orchestra einige seiner zahlreichen Klassiker neu aufgenommen.

Das wurde damals von seinen Fans mit viel Gegenliebe honoriert und hierzulande mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Vor diesem Hintergrund, aber auch aus der Tatsache, dass er noch ausreichend Repertoire hat, gibt es jetzt den zweiten Teil. Und in der Tat reiht sich hier wieder Evergreen an Evergreen, und vielen steht dieses Gewand mit Orchester wirklich wunderbar.

Am galantesten ist sicherlich sein 79er Hit „Wie frei willst Du sein?“, denn das hatte schon von Natur etwas Schwelgerisches, was hier noch mehr zur Geltung kommt. Bei diesem Hit wird er von Kerstin Ott begleitet, die sich aber vornehm zurückhält Auch bei seinem Frühwerk „Da nahm er seine Gitarre“ wird diese Facette besonders hervorgetan. Lustig ist auch, dass der beatige 70er Schlager „Das schöne Mädchen von Seite Eins“ hier bearbeitet wurde, das Orchester hat daraus einen eher langsamen Schleicher gemacht, und auch lustigerweise hat Howard einen Rapper engagiert, der ihn begleitet. Das wirkt ziemlich ungelenk und hätte es nicht gebraucht.

Dann funktioniert „Fremde oder Freunde“ besser, denn der gleitet als Walzer über das Parkett. Bei dem Ronan-Keating-„Life is a Rollercoaster“ Cover „Ruf mich an“ begleitet Giovanni Zarrella und singt den Song dann auch in italienisch. Der zweite Teil von „ Symphonie Meines Lebens“ steht dem ersten in Nichts nach.

Erschienen bei: Universal

info.universal-music.de/artists/lp/howard-carpendale-symphonie-meines-lebens