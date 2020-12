Angelo Kelly & Family – Coming Home For Christmas

Weihnachten ist die Zeit der Familie, und das weiß kaum einer besser als Angelo Kelly. Der lebte schon immer in einer Großfamilie, und da wurde Weihnachten natürlich musiziert. Diese Tradition führt der jüngste der Kelly Family mit seiner Familie auch schon fort. Deswegen hat er schon vor zwei Jahren mit „Irish Christmas“ ein passendes Album herausgebracht.

Zwei Jahre sind vergangen, und schon bringt diese Familienbande ein neues Album zur besinnlichen Zeit heraus. Dabei wird man mit zwei CDs doch reichhaltig beschenkt, wobei beide Silberlinge unterschiedlich sind. Der erste beschäftigt sich ausschließlich mit Weihnachtsliedern, gerne auch mit irischen Arrangements bestückt, wie das ausgelassene „Go Tell It On The Mountain“, auch das ruhigere „Hark! The Herald Angels Sing“ oder auch „Little Drummer Boy“ haben etwas Keltisches.

„Jingle Bells“ ist natürlich auch sehr fröhlich, passt aber auch ganz gut zur Familie von Angelo Kelly. Der Klassiker „White Christmas“ ist sehr besinnlich geraten. Man wird auf dieser CD wunderbar auf die Weihnachtszeit eingestimmt, und meinem sechsjährigen Sohn gefiel diese CD so gut, dass er sie nochmal hören wollte.

Die zweite CD hingegen wird den Fans sicherlich schon ziemlich bekannt vorkommen, denn es handelt sich um das im Mai dieses Jahres veröffentlichte Album „Coming Home“. Dieses wurde noch um drei Bonussongs ergänzt, „Blue Cloak“ und „Carrickfegus“ sind irische Balladen, und „This Is How I Feel“ ist dann popigger und griffiger. Die anderen Songs sagen aber auch dem nicht großen Angelo Kelly-Family Fan, denn einiges sind bekannte Standards, die teilweise Irisch sind, wie „Wild Rover“ oder „Whiskey in the Jar“ oder auch artverwandte Folks-Songs wie „Country Roads“.

Ein paar Eigenkompositionen gibt es natürlich auch. Auch die zweite CD gefiel meinem Sohn, und er findet sie genauso gut wie die Alben von Iggy Pop. Was für ein Vergleich!

Erschienen bei: Universal

angelokelly.de