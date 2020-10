Rolf Brendel – Vergessene Helden

Der Albumtitel „Vergessene Helden“ von Rolf Brendel passt wie die Faust aufs Auge. Denn auch Rolf Brendel ist ein vergessener Held. Er blickt auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück, war Gründungsmitglied bei der Band Nena und dort Schlagzeuger, Songschreiber und der damalige Freund von Nena. Jede Menge Hits hatten sie in Deutschland ,und mit „99 Luftballons“ auch einen Welthit.

Komischerweise hat Rolf Brendel erst jetzt sein Debüt heraus gebracht, und man fragt sich, wieso erst jetzt? Ist das Geld alle von der Biographie „Nena – Geschichte einer Band“, die vor sechs Jahren herausgekommen ist? Welcher Grund ihn auch umtreibt, ist am Ende ja auch egal. Fans der besagten Band werden „Vergessene Helden“ sehr schätzen, und gleich mit dem Eröffnungs- und Titelstück arbeitet er sich an seinem Bandleben ab, und auch der Sound erinnert an wenig an ein Update von damals.

Man merkt, dass er damals auch den Hit „Nur Geträumt“ geschrieben hat, denn viele Songs erinnern an diesen NDW-Hit (mit dem Nena über Nacht zu Stars wurden), allen voran „Im Himmel ist noch ein Zimmer frei“. Das Schlagzeug hat den gleichen Takt, die Gitarre auch nicht weit vom besagten Gassenhauer entfernt, und bei den Keyboards denkt man, dass Uwe Fahrenkrog-Petersen die Tasten drückt. Der Gedanke ist nicht falsch, denn dieser ist mit dabei und hat auch ein wenig mitproduziert. Aber auch der alte Band-Kollege Jürgen Dehmel war bei den Aufnahmen in Berlin dabei, zudem noch ein paar andere Freunde und Musiker.

Das hört man auch, denn es klingt, als hätten alte Weggefährten hier eine schöne Zeit gehabt, und so darf es dann manchmal auch mal anderes Terrain sein. So wird bei „Im nächsten Leben“ der Blues gespielt, oder „Immer unter Strom“ werden die Instrumente ein wenig forscher angeschlagen. Manchmal wird es auch nachdenklicher wie bei „Das Meer berührt den Horizont“, und bei „Blaues Eis“ wird die Umweltzerstörung besungen, das ganze mit einem Kinderchor.

„Vergessene Helden“ ist sicherlich nicht das Debüt, mit dem man gerechnet hat, und neue Facetten von Rolf Brendel entdeckt man nun auch nicht gerade, aber als Fan von Nena kann man beherzt zugreifen.

Erschienen bei: Rolf Brendel

www.rolfbrendel.de