Shock Therapy – Back From Hell

Klar, sind Shock Therapy nicht mehr die, die sie mal waren. Das liegt daran, dass das einzige ständige Bandmitglied Gregory „Itchy“ McCormick 2008 verstorben ist. Deswegen ist jede neue Veröffentlichung eher als Tribute to Shock Therapy zu betrachten, und das macht der Rest der Band auch.

Zumal man im Moment nicht genau weiß, wer nun offiziell zur Band gehört. Und betrachtet man die Rückseite des neusten Langspielers „Back From Hell“, dann könnte man davon ausgehen, dass auch Itchy dazu gehört. Denn zum einem ist auf der Rückseite des Covers Itchy nochmal zu sehen, zum anderen hat er die Songs noch geschrieben, und die Band hat dieses letzte Material nun vollendet.

Dabei beweisen Shock Therapy, dass man sie nicht nur auf New Wave reduzieren sollte, auch wenn ihr Hit „Hate Is a Four Letter Word“ noch immer schön ist und zu den Szene-Klassikern zählt. Schließlich war die Band auch dafür bekannt, musikalische Grenzen zu überwinden, und so ist „Don´t You Know I Hate You“ eine Mischung aus Post-Punk und Industrial. Bei „I Hate Problem“ ist man The Cure recht nahe, und „Swelling“ ist klar EBM.

Beim Opener „Can You Feel My Purity?“ rotzen sie auch noch trotzigen Rock´n`Roll hin und geben noch ein paar Punk-Sporen dazu. Jetzt bleibt nur die Frage, wie es jetzt, wo die letzten Songs veröffentlicht sind, mit Shock Therapy weitergehen soll.

Erschienen bei: I Am Surprised

