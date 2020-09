Egal, welche Internetseite man aufruft, um sich über Broken With Rebels schlau zu machen, bekommt man immer den gleichen Hinweis. Broken With Rebels – OK Hotel sind die Kings Of Leon aus Birmingham, ist zu lesen, und falsch ist diese Information nicht, denn hört man den Gesang der Briten an, dann ist das schon ziemlich dicht dran an den amerikanischen Vorbildern.

Aber auch die Melodieführung von Broken With Rebels ist sehr dicht an der von Kings Of Leon. Man muss aber sagen, eher nachdem sie den „Hit Sex On Fire“ hatten, denn Broken With Rebels drängen ganz stark in Richtung Stadion. Die Songs sind so eingängig und hymnisch, das man kann sich vorstellen wie dieses halt bei einem Konzert für Furore, Klatschen und Mitsingen sorgen .

Dazu haben sie ein paar kleine Gimmicks in die Arrangements eingebaut. Diese sind zwar nicht immer gekonnt, wie das Handclapping aus dem Computer bei „Take Your Home“ und der Chorgesang im Hintergrund. Das ist aber auch nie so sehr nach vorne gemischt, dass es sofort ins Ohr fällt. Denn wie gesagt, die Melodien sind so markant, dass man ihnen kaum entkommen kann.

Dabei sind diese meist im mittleren Tempo angelegt, und manchmal gibt es auch schöne Dynamik wie beim Opener „Running With The Wolves“. Und auch die gesangliche Leistung ist gelungen, wie sie es bei dem langsamen „Give It Up“ zeigen. Schön angeraut ist der Gesang, und man muss sagen, dass Broken With Rebels Vieles treffsicher hinbekommen. Einziges Manko ist, dass man in den letzten Jahren viele ähnliche Bands erleben durfte, die diesen Sound auftischen, aber Broken With Rebels zählen zu den besseren.

Erschienen bei: Snakefarm Records / Universal

www.brokenwittrebels.com