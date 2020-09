San Cisco – Between You and Me

San Cisco sind wieder zu ihrem alten Veröffentlichungs-Intervall zurückgekommen, und so erscheint „Between You and Me“ mit drei Jahren Abstand zum Vorgänger. Und man muss gestehen, dass man sich freut über dieses vierte Album. Wobei man feststellen muss, dass die Songs im ersten Eindruck wenig auffallen.

Die elf Lieder drängen sich nicht in den Vordergrund, aber beim nächsten Durchlauf kapiert man es. Zudem bemerkt man auch Unterschiede in den einzelnen Songs. So ist „Alone“ ein kleiner Trauerkloß mit beatleskem Anstrich, in dem man am verregneten November-Tag einen Verbündeten hat. „Shine“ ist ein schwungvoller Indie-Pop-Hit, der durchaus in die Fußstapfen von Hot Chip tritt, und das ganze ist zudem sehr schön bunt.

Der Opener „Skin“ ist ein leicht melancholischer Pop-Song, der durchaus im Radio laufen könnte. Auch „On The Line“ klingt, als hätten The Killers einen tollen Indie-Pop-Hit aus dem Hut gezaubert. Was an „Between You and Me“ auch sehr schön ist, ist, dass die Songs sehr geschmeidig sind und auch der Gesang einen zart im Ohr kitzelt. Aber dennoch gelingt es dem Quartett aus Australien, immer Dringlichkeit zu verpacken und sanften Druck in den Songtorso zu stecken. Dass dann auch noch kleine Hits herausspringen, macht dieses Album rund.

Erschienen bei: Nettwerk

www.sancisco.com