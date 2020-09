Mal Èleve – Résistance Mondiale

So ganz kann man nicht verstehen, weshalb sich Irie Révoltés 2017 aufgelöst haben. Denn selten ist eine Band mit klarer Haltung so wichtig wie in den letzten Jahren. Schade, dass die Band das Handtuch geworden hat, denn die Welt ist noch mehr aus den Fugen geraten, und Besserung scheint nicht in Sicht zu sein.

Immerhin hat sich das ehemalige Band-Mitglied und Sänger Mel Èleve nun drei Jahre nach dem Ende von Irie Révoltés sein erstes Solo-Album „ Résistance Mondiale“ draußen. Man kann sagen, dass hier eigentlich da weiter gemacht wird, wo sich damals die Wege getrennt haben. Die musikalische Mixtur besticht ebenfalls mit Reggae, Dancehall, HipHop, Ska, und auch ein wenig Punk. Überall groovt es, und viel Energie wird freigesetzt. Gerne auch so, dass man die Faust in die Luft recken und dazu auf Festivals springen und tanzen kann.

Doch das Wichtige an „Résistance Mondiale“ – und da schließt es sich auch an der ehemaligen Band an – ist, dass in den Texten Haltung eindrucksvoll zu spüren ist. Da werden die Grenzen nach rechts ganz klar gezogen, es wird kein Übertritt geduldet, da werden auch Aussagen von Wutbürgern ganz eindeutig als inakzeptabel reklamiert. Verständlich, denn wie soll man mit diesen „Bürgern“ umgehen, wenn sie „Absaufen, Absaufen“ rufen, während das Mittelmeer zum Massengrab wird. Aber auch andere Kritikpunkte werden auf „ Résistance Mondiale“ offen gelegt: Kapitalismus, Korruption, Polizeigewalt und der alltägliche Rassismus sind nur einige Themen, und alle sind wichtig und müssen bekämpft werden.

Es ist sehr wichtig, dass Mal Èleve wieder da ist, was zu sagen hat und da kann man dann auch mal ein Auge zudrücken, dass er musikalisch die gleichen Leisten bearbeitet.

Erschienen bei: Ferryhouse

mal-eleve.com