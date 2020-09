Sports Team – Deep Down Happy

Manchmal fragt man sich, wie manche Bands an große Plattenverträge kommen. Sports Team ist so eine Band, denn musikalisch ist es nicht gerade das, was momentan die Massen dazu bewegt ihre Platte auf irgendeine Art und Weise zu hören und ggf. zu kaufen. Doch vielleicht liegt es an dem überbordenden Größenwahn der britischen Band.

Denn die haben soviel Selbstvertrauen und in einem Wettbüro darauf gesetzt, dass sie bis Januar Platz Eins der heimischen Charts sind. Das hat nicht ganz geklappt, aber immerhin den zweiten Platz konnten sie für sich beanspruchen. Das ganze haben sie aber mit einem kleinen Trick forciert, sie haben ihr Album einfach für 99 Pence kurzfristig angeboten. Gut, Größenwahn ist aber auch sonst so eine Sache, denn oft geht das mit der Wahrheit kapeister.

Bei Sports Team ist es schon anders, natürlich muss man gestehen, dass sie nicht die größte Band aller Zeiten werden, aber auf ihrem Debüt „Deep Down Happy“ schafft es die Band, einen wegzufegen, und das mit Musik, die vor circa 15 Jahren kurzfristig die Welt in Atem hielt. Bands aus dem Vereinigten Königreich, die Gitarren-Musik gemacht haben.

Und auch damals wären Sports Team sicherlich eine Sensation wert gewesen, denn die Band hat einen musikalischen Spleen, und so sind sie mindestens genauso lustig wie Art Brut auf ihrem Debüt und haben genauso tolle Energie und Hits wie die Kaiser Chiefs und sind ähnlich chaotisch wie The Libertines, nur verschwenden sie ihr Leben nicht so sehr wie Pete Doherty es macht.

Die Songs allesamt Hits, die so aufgedreht sind, dass man befürchtet, dass sie kollabieren, und dann bekommen sie schon wieder eine neue Blut-Konserve und machen lustig weiter. Einen dabei heraus zu picken, ist schwierig. Denn alle sind Hits, nahezu alle locken auf die Indie-Tanz-Fläche, alle sind übergeschnappt und leben mit dem Chaos, alle haben immer etwas Schiefes an sich, und dennoch hat man ein wenig kontrolliert bei besagten Bands abgeschaut, aber dafür alles richtig gemacht. Mitreißend!

Erschienen bei: Island / Universal

www.sportsteamband.com