2 Raumwohnung – 20 Jahre

Man muss gestehen, dass Inga Humpe und Tommi Eckart damals genau zur richtigen Zeit die richtige Musik gemacht haben. Die Welt war kurz vor dem Millennium, und alle Menschen wollten unbedingt nach Berlin ziehen. Die beiden haben so etwas wie den Soundtrack für dieses Lebensgefühl aufgenommen.

Irgendwie klang es simpel, dennoch so verführerisch und zart und zerbrechlich. Man kann auch behaupten, dass sie das Genre deutschsprachige elektronische Popmusik mit erfunden haben. Es war Musik für die ruhige Runde des Party-Berlins, der Latte Macchiato mit Hafermilch-Schaum schmeckte ebenfalls gut, und dennoch war es nicht Musik für den schnöseligen Hipster, der schon bald die Stadt an der Spree bevölkerte.

20 Jahre ist es nun schon her, dass Inga Humpe und Tommi Eckart das Projekt 2 Raumwohnung ins Leben riefen, und nun gibt es die erste Werkschau mit all ihren charmanten Hits von „Ich und Elaine“ über „Sexy Girl“ und „36 Grad“ über „Zwei von Millionen von Sternen“ und „Wir trafen uns in einem Garten“ zu „Somebody Lonely And Me (Nacht)“, aber sie merken schon selber, dass es jede Menge Ohrwürmer von diesem Duo gibt., dass man es noch etwas länger fortführen könnte.

Während bei vielen „Best Ofs“ ein paar neue Songs dabei sind, gibt es hier eher Remixe von Songs. So darf Paul Kalkbrenner „Wir werden sehen“ bearbeiten und schafft es dennoch unter vier Minuten und bringt dabei ein anderes Berliner Sound-Gefühl unter. „Ich bin die Bass Drum“ bekommt durch den Jan Oberlaender Remix bassenden Wumms und Dynamik. Diese Zusammenstellung macht ordentlich Spaß und klingt noch immer frisch.

Erschienen bei: It Sounds / Rough Trade

http://www.2raumwohnung.de/