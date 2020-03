The Mighty Mocambos – 2066

Die Welt ist nicht gerade schön, wenn man betrachtet, wie es derzeit politisch weltweit ist und wie das Klima sich entwickelt. Das prophezeien auch The Mighty Mocambos, und das auch in dem Song „Return To Space“ auf dem neuen Album „2066“. Bei diesem Stück, welches mit der Filmmusik-Legende Peter Thomas aufgenommen wurde, wird gesagt, dass die Welt von früher nicht mehr existiert und man nun in der Zukunft lebt.

Also herzlich Willkommen auf dem Mutterschiff der Mighty Mocambos. Über die Truppe haben wir an dieser Stelle schon mehrfach geschrieben, und nun war es lange still, denn die letzte LP „Showdown“ erschien 2015. Doch die lange Wartezeit hat nicht dazu geführt, dass sich ihre Leidenschaft abgenutzt hätte. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, dass die Band aus der Hansestadt Hamburg nun noch mehr Hunger hat als eh schon. Die Grooves sind noch kantig geschnitten, die Bläser blasen einem noch mehr die Haare glatt, und auch die restlichen Instrumente haben noch eine Schippe mehr Druck.

Schon der Einstieg „Preachers To The Choir“ ist monströs und setzt Energie in Übermaß frei, so dass man den ersten Höhepunkt gleich zu Anfang hat. Doch davon gibt es viele: „Superstrada“ hat jede Menge Blaxploitation, und das trifft auf viele Stücke zu. „Golden Shadow“ schafft es, trotz einer Querflöte nicht in die Klischeefalle zu tappen, und der ganze Song hat soviel Schwung, dass die Füße nicht stillstehen können.

Was „2066“ so besonders macht, ist die Gästeliste. Peter Thomas haben wir schon erwähnt, und die Soul-Sängerin und Band-Freundin Gizelle Smith zeigt gewohnt, wieviel Kraft in ihrer Stimme steckt. „Stronger“ hat dank Jswiss Rapparts inne und dazu Percussions, die ungemein mächtig sind, dennoch ist der Song dank dem Gesang von Sängerin Nicola auch noch sinnlich. Spaß macht auch, dass sie mit den Mocamba Kidz schon den Nachwuchs am Start haben. Die seit Jahren zur Soul-Legende herangereifte Lee Fiels macht aus „Where Do We Go From Here“ eine galante Ballade, und bei „Bounce That Ass“ ist sogar Rap-Urvater Ice-T mit dabei und wird unterstützt von Charlie Funk.

„2066“ ist mit Abstand das wuchtigste und mitreißendste Album von The Mighty Mocambos, und für den Nachwuchs haben die Hanseaten auch schon gesorgt.

Erschienen bei: Legere Records / Broken Silence

www.mightymocambos.com/