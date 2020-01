TMCA – Remember Disco

Bei TMCA und dem Albumtitel „Remember Disco“ denkt man, dass man sich bei dem Gassenhauer „Y.M.C.A.“ hat inspirieren lassen. Liegt ja nahe, zumal jeder Musiker auf dem Cover einen Move abliefert. Doch der Name TMCA leidet sich von den Vornamen der Vier ab, diese lauten Tesiress, Marlin, Chris und Anna.

Jeder von diesem Quartett hat schon Erfahrung im Tanz und in der Musik, und von daher passt ihr Betätigungsfeld „Disco“ ganz gut. Mit zwölf Stücken lassen TMCA die Disco-Ära aufleben lässt, das Augenmerk liegt da eindeutig auf den siebziger Jahren. Das kann man an den Coverversionen erkennen wie „Can You Feel It“ (Jackson 5), „Staying Alive“ (Bee Gees), „ I Was Made For Lovin You“ (Kiss) oder „Daddy Cool“ von Boney M. Doch man muss zugeben, das sind die Songs, die einen am Ende nicht so sehr interessieren, denn da kann man sich lieber die Originale zum Tanzen anhören.

Besser sind die eigenen Stücke, und auch da ist die Spannbreite ziemlich weit gefächert, von ein wenig altbacken („The Night is On Fire“), über guten Disco-Fox („Just Dance“) bis hn zu zeitgemäß („You´ve Got To Move It“). Was auffällt, ist, dass die Stimmen an einigen Stellen nicht immer souverän sind und es ihnen ab und dann ein wenig an Kraft fehlt. Dafür donnern die Produzenten dann meist ordentlich Disco-Sound drüber, so dass dieses Manko beim Tanzen nicht auffällt.

