Henryk Gòrecki & Beth Gibbons – Symphony No. 3

Ursprünglich wollte Beth Gibbons den elterlichen Bauernhof übernehmen und sagte auch mal, dass sie diese ehrliche Arbeit liebt und auch die Gemeinschaft, die bei der Ernte entsteht, sehr schätzt. Trotzdem schlug sie einen anderen Weg ein und zählt zu einer der wichtigsten und einflussreichsten Musikerinnen unserer Zeit.

Nun erschien vor geraumer Zeit „Symphony No. 3“, welches von Henryk Gòrecki komponiert und musikalisch begleitet von Beth Gibbons eingesungen wurde. „Ich finde das Ergebnis scheinauthentisch und unangenehm.“, schreibt der Nutzer Valoise, und man kann dieses nur bedingt nachvollziehen. Denn die Portishead-Sängerin hat man noch nie in einem klassischen Kontext gehört, und dennoch glaubt man, dass sie es ernst meint.

Vielleicht ist es wie bei der Ernte-Arbeit, denn sie hat es gemeinschaftlich mit dem Polish National Radio Symphony Orchestra aufgenommen. Und auch hier gibt es ein gemeinschaftliches Ziel. Drei Stücke sind es geworden, meist eher ein wenig zerbrechlich und dennoch auch mal kraftvoll. Im Prinzip wie alles, was Beth Gibbons sonst gemacht hat. Aber auch die Tatsache, dass jeder Moment intim ist und zugleich immer etwas Geheimnisumwobenes preiszugeben scheint, ist fast schon so etwas wie ein Trademark von ihr.

Melancholie ist hier auch spürbar, die geht aber nicht von der Britin aus, sondern mehr vom Orchester. Das baut ganz zarte Arrangements auf, die meist in Moll gefärbt sind und bei dem die Streicher am meisten in den Vordergrund gerückt sind. Erstaunt ist man hingegen, dass der Taktgeber der Instrumenten-Ansammlung sich fast vollständig versteckt. Ebenso erstaunlich ist, dass Beth Gibbons mit ihrer Stimme durchaus auch in Operngesang vordringen kann.

Erschienen bei: Domino / Goodtogo

www.dominomusic.com/news/de/beth-gibbons-with-polish-national-radio-symphony-orchestra-conducted-by-krzysztof-penderecki