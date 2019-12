King Princess – Cheap Queen

Die britische Band XTC hat mal gesungen „This Is Pop!“, und das wurde 1978 so vital vorgetragen, dass man staunen muss. Pop in Vollendung ist das, und auch für das vorliegende Debüt „Cheap Queen“ kann man das messerscharf anwenden. Dieses Werk stammt von Mikaela Straus, die als King Princess nun ins Scheinwerferlicht gerückt ist.

Dass sie dieses Metier so in Perfektion beherrscht, liegt daran, dass ihr Vater seinerzeit als Produzent recht umtriebig war, und so schnupperte sie im New Yorker Studio allerhand Musikerluft. Und sie hat diese so tief eingeatmet, dass nun diese gelungene Pop-Platte draußen ist. Es ist gegenwärtig und zukunftsgerichtet und dennoch nicht so futuristisch, dass man dass Gefühl hat, nicht anzukommen.

Mikaela Straus hat den Pop aus mehreren Dekaden in sich, und so ist in ihrer Eigenart ein bisschen Factory drinnen. Auch sprengt sie die Geschlechterrollen mit einer Leichtigkeit, und auch viel Sinnliches ist zu finden. „Waiting My Phone“ ist so ein gutes Beispiel, eine große Ballade mit vielen Emotionen, die eine Eigenständigkeit wie die von Lana Del Reys Songs aufweist.

Auch das herrlich luftige und dennoch nächtliche „Homegirl“ kann entzücken. Manchmal bewegt sie sich an gutem geschmeidigem R‘n‘B, wie „Prophet“, und dann schafft sie es, auch harmlosen Radio-Pop wie „Aint Together“ unters Volk zu bringen. This ist Pop!

Erschienen bei: Sony Music

www.kingprincessmusic.com