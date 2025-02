Mark Ambor – Rockwood

„„Rockwood“ war für meine Freunde und mich als Heranwachsende die perfekte Möglichkeit zur Zuflucht. Ein Ort, an dem uns für einen Moment die Last der Welt von den Schultern fiel.“ Dass sagte Mark Ambor über den Namen seines Debüts. Man merkt schnell, es geht um die Geborgenheit die nur ein vertrauter Ort geben kann. Es geht vielleicht auch um Heimat, wobei die ja auch nicht zwinegend an einem Ort gebunden ist.

„Rockwood“ ist aber scheinbar ein schöner Ort, schließlich sind alle zwölf Song unbeschwerte Songs, dennen man auch das Prädikat Hit geben könnte. Dabei brauchen sie meist nur die akustische Gitarre, sanfte Percusssions und ebenso leichter Bass. Dabei sind viele der Lieder, wie „Our Way“ dann auch mehrstimmig. Dennoch ist dieser Song nicht überladen.

Die Lieder haben immer einen eindrucksvollen Melodiebogen, wie „Hate That I Still Love You“. Zudem sorgen diese Lieder immer für ein sommerliches Lächeln im Gesicht. Bei der Ballade „Bruises And Stains“ kommt Mark Ambor auf eine ähnlich beeindruckende Gefühlswelt wie Ed Sheeran. Man hat auch dass Gefühl da will er auch hin.

Dabei hat er auch schon große Schritte in Richtung Erfolg bewältigt. So war seine US und Europa-Tour innerhalb von 24 Stuunden ausverkauft. In den Sozialen Medien folgen Mark Ambor auch schon viele und beim Streaming-Diensten ist er auch gut dabei. „Rockwood“ ist somit der nächste Schriztt getan.



Erschienen bei: Universal Music

https://www.instagram.com/markambor/