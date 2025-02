Various Artists – Als die Welt noch unterging

Die Stimmung Ende der siebziger und der frühen achtziger Jahren waren alles andere als rosig. Das atomare Wettrüsten der Supermächte USA und Sowjetunion, hat man hierzulande hautnah miterlebt. Auch sonst war die Zukunft düster und deswegen passt der Titel „Als die Welt noch unterging“ der vorliegenden Zusammenstellung wunderbar.

Gerade in solchen eher aussichtlosen Zukunftsaussichten gedeiht die Kreativität kraftvoll und so war es auch damals. Denn viele musikalische Genres schwappten vom vereinten Königreich hierüber. Vor allem Punk und New Wave sorgte dafür dass in der BRD junge Menschen anfixte, um Musik zu machen.

Ganz wunderbar kann man die Geschichte nachlesen im gleichnamigen Buch von Frank Apunkt Schneider. Der Autor war aber auch als Kurator für diese Compilation tätig.

Diese versammelt viele bekannte unbekannte Namen, wie Hans-A-Plast, Palias Schaumburg, Family 5, Holger Hiller, Freiwillige Selbstkontolle, The Wirtsschaftswunder, Die Zimmermänner oder Bärchen und die Milchbubies. Der Kenner der Zeit und damaligen Szene sind die Namen alte Bekannte. Aber es gibt auch Acts die vielen eher wenig sagen, aber auf einem gleichen Niveau agierten, wie Rassenmenschen helfen armen Menschen, Siluetes 61, Lustige Mutanten oder die Exentrischen 2.

„Als die Welt noch unterging“ ist eine tolle Übersicht, die aber auch den Zeitgeist zu der damaligen Zeit ist. Und so düster es derzeit in der Welt zugeht, kann man auch davon ausgehen dass es wieder jede Menge kreativen Menschen gibt, die musik machen.

Erschienen bei: Tapete Records

https://tapeterecords.bandcamp.com/album/als-die-welt-noch-unterging-compiled-by-frank-apunkt-schneider