Billions Of Comrades –TROTOP

Eine gewisse Beachtung haben sich Billions Of Comrades mit ihrem Debüt 2013 mit ihrem Debüt „Grain“ schon erspielt. „TROTOP“ ist ihr drittes Album und dafür haben sie acht Jahre ins Land ziehen lassen.

Wer vermutet dass die Band aus Brüssel aber gesetzter klingen, der wird sein blaues Wunder erleben. Denn „TROTOP“ ist ein Album dass soviel Energie freisetzt dass man ein ganzes Kraftwerk anzapfen müsste um diese reproduzieren zu können. Vor allem erstaunlich ist, wie sehr sie mit Tempo spielen und dabei den Rhythmus immer wieder beschleunigt, verändert und ausgebremst werden. Ja, Billions Of Comradess legen sich in keinem Moment fest und dennoch kann man sagen dass sie Math-Rock am besten zu verordnen lassen.

Dazu gibt es auch jede Menge Elektronische Sounds aber bei „1480“ kann man auch ausgiebige Jazz-Musik finden. Bei „Scab Aalo Pam“ gibt es einen wilden Math Rock Ritt, bei den es Noise-Attacken gibt. Für „Cabra“ hat die Band in ihrem Spanien-Urlaub Klänge gesampelt und diese hier verändert eingebaut. So ist dieser Song besonders schön zu zuhören. Auffallend ist dass der Gesang ebenfalls ungemein schnell und manchmal auch fordernd, aber nie langweilig.

Insgesamt ist „TROTOP“ aber ein durchaus hektisches Werk geworden, dass aber viel Spannung bietet.

Erschienen bei: Rockerill Records

https://billionsofcomrades.bandcamp.com