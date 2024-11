Bright Eyes – Five Dice, All Threes

Eigentlich denkt man dass man von Bright Eyes kaum überrascht sein kann. Doch immer wieder schlagen sie ein Haken. Man erinnere sich nur an das Jahr 2005. Da brachten sie zeitglich mit „Digital Ash In A Digital Urn“ und „I´m Wide Awake, It´s Morning“ zwei Alben heraus, die auch klanglich unterschiedlich sind.

Auch bei ihrem neuen Werk „Five Dice, All Threes“ weichen sie ein wenig ab. Der Opener „Five Dice“ ist ungewöhnlich, man hört erst ein Gespräch und dann Film-Schnipsel und auch andere Samples, die von alten Opern-Aufnahmen, aber auch lärmende Gitarren-Demo-Aufnahmen tauchen auf. Soetwas hat man bei Conor Oberst und seinen Mitstreiter noch nicht erlebt, denn die Band liebt ja vielmehr den Song als einen Track.

Doch gleich das nachfolgende „Bells and Whistles“ ist dann ein klassischer Song und einen der für Oberst eine richtige Frohnatur ist. Es wird hier sogar ausgelassen gepfiffen und dennoch ist er Band-typisch arrangiert. Und man freut sich darüber diesen und auch allen anderen Lieder zu hören. Schließlich hatten Conor Oberst, Mike Mogis und Nate Walcott die Band schon auf Eis gelegt und die Zukunft war ungewiss. Von daher ist „Five Dice, All Threes“ eine Rückkehr von alten vermissten Bekannten.

So fühlt es sich auch an, man fühlt sich gleich geborgen als würde man einen guten Freund begegnen. Und Conor Oberst weiß ja auch immer über die dunklen und traurigen Seiten des Lebens zu berichten. Man hört manchmal diese Schmerzen in seiner Stimme. Dennoch zieht einen „Five Dice, All Threes“ nicht herunter, klar mal leidet man mit ihm, aber es spendet auch gerne Trost und Zuversicht.

Musikalisch gibt es zurück gezogene Lieder wie „All Threes“ aber auch herrlich mit Bläsern geschmückte „Tin Soilder Boy“ offene Songs. Bei „Rainbow Overpass“ schlagen die Arrangements herrlich queer und sind richtig noisig. Es wird hier doch einiges gewagt und auch toll ausgeschmückt aber dennoch bleibt alles im Bright Eyes Klang-Kosmos mitsamt Conor Oberst brüchiger Stimme.

Erschienen bei: Dead Oceans / Cargo

https://www.thisisbrighteyes.com/