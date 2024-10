Rotzkotz – Lebensfroh + Farbenfroh

Man hat ja oft dass Gefühl dass die Punk-Bewegung aus England mit einer längeren Verzögerung zu uns schwappte. Die Blütezeit war in England 1976 und da ahnten die meisten Jugendlichen in Deutschland, noch nicht dass es diese musikalische Rebellion gab.

In Hannover gab es aber vier junge Menschen die doch davon Wind bekommen haben und schnell von dieser neuen Musik angefixt waren. Sie gründeten 1977 die Band Rotzkotz. Es dauerte allerdings eine Weile, bis es ein Label gab dass das Potential sah und so erschein ihr zweites Album „Lebensfroh + Farbenfroh“ bei No Fun Records. Ihr Debüt „Much Funny“ hat die Band damals im Alleingang unter die Leute gebracht.

Beide Alben sind Klassiker ihres Genres und „Lebensfroh + Farbenfroh“ ist nun bei Tapete Records neu aufgelegt wurden. Eines vorweg, man hört zwar das die Platte nicht von heute ist an und dennoch ist sie erstaunlich gut gealtert. Man spürt noch immer kein Staub auf der Rille. Der Sound ist zwar vom Punk beeinflusst war, aber auch Post-Punk von Bands wie Gang Of Four kann man klar spüren. Doch die Rotzkotz haben doch ein paar Eigenarten hinzu gefügt.

Die markanteste ist sicherlich dass sie immer ein wenig Humor angewandt haben. Schon der Opener „Computamensch“ bei denn sie am Anfang sich durch die musikalischen Sound der Jahrzehnten streiften. Was aber auch ungewöhnlich war, wie kompakt und treibend die Musik klang. Nichts ist überflüssig und dennoch ist der Sound doch recht vollmundig genug. Und klingt auch heute noch mitreißend und auch noch frisch.

Textlich hingegen werden gerne Themen aufgenommen, die damals aktuell waren. Einiges würde man heute sicherlich nicht mehr machen, wie etwa Begrifflichkeit Muselmann bei „Deutsches Land“. Anderes ist persönliches und die Sorge vor Computer und deren Datensammlungen sind ja heute noch aktuell. Beim wieder entdecken von „Lebensfroh + Farbenfroh“ erkennt man dass es eines der besten Alben der Dekade ist.

Erschienen bei: Tapete Records

https://www.tapeterecords.de/artists/rotzkotz