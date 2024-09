Carlos Nino & Friends – (I´m Just) Chillin On Fire

Dass Carlos Nino ein kreativer Mensch ist, kann man schon an seiner Vita erkennen. Er macht alles was mit Musik zu tun hat, er organisiert Konzerte und Events, legt Musik auf und das auf Partys aber auch im Radio. Er schreibt Gedichte und auch Songs und arrangiert und kombiniert diese sie selbst. Er ist auf über 100 Platten zu hören und scheinbar geht dem Herren aus Los Angels noch immer die Kreativität nicht aus.

Mit der Konstellation Carlos Nino & Friends hat er sein zehntes Album heraus gebracht. Das Artwork von „(I´m Just) Chillin On Fire“ zeigt es dass es ein sehr vielseitiges Album geworden und mit zwei CDs oder zwei Vinylscheiben recht übig. Die Musik die man hier hört macht vieles richtig. Es ist Ambient-Spirtual-Jazz, der sehr vielseitig daher komm.

Es gibt viele ruhige Momente und auch sehr freigeistige Augenblicke die einen über den Weg laufen. Oft sind aber genau diese Momente, die einen irgendwie in einem Sog und Trance befördern. Manchmal schwebt und wabert es lange und dann werden komische Gesänge eingewebt. Auch schön ist es wenn Spoken Words mit klugen Beats und Arrangements unterlegt werden.

Das tolle an „(I´m Just) Chillin On Fire“ ist dass man immer gefordert ist und es ist auch nicht immer leicht es zu folgen. Aber man wird dafür reichhaltig damit belohnt dass man immer wieder etwas neues entdeckt und man sich immer noch fragt was für eine Musik ist. Die Antwort ist einfach: Spannende!

Erschienen bei: International Anthem Recording Company

https://carlosnino.bandcamp.com/