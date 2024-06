Bonny Light Horseman – Keep Me On Your Mind / See You Free

Bei Bonny Light Horseman handelt es sich um ein Trio aus New York und auch wenn der Begriff abgegriffen ist, kann man von einer Supergroup sprechen. Vielleicht ist es auch besser zu sagen dass sich hier aktive Musiker sich zusammen getan um etwas anderes machen.

So haben sie ihr Debüt „Bonny Light Horseman“ Anfang 2020 herausgebracht. „Keep Me On Your Mind / See You Free“ ist die dritte LP der Band und man kann schon sagen dass es eine Großtat ist. Das kann man schon alleine daran festmachen, dass sie den Mut haben 19 Songs zu versammeln. Aber auch sonst trauen sie sich, so bespielen sie dass oft Genre der Folk-Musik.

Doch der Mut wird belohnt, denn „Keep Me On Your Mind / See You Free“ ist gelungen. Das Trio schafft es das bei so vielen Lieder, dass das Album doch dauerhaft spannend bleibt. Man hat nicht dass Gefühl, dass sich dieses Album hinzieht und das bei den über eine Stunde Laufzeit. Das liegt daran dass sie ihre Folk-Musik stimmig aber dennoch facettenreich servieren.

Der Opener und Teil-Titelstück „Keep Me On Your Mind“ ist ein sehr reduziertes Lied, bei dem die Stimme von Anaïs Mitchell im Vordergrund steht. „Lover Take It Easy“ ist gut ausgestatteter Americana-Sound, der auch boygenius gut zu Gesicht stehen würde. „When I Was Younger“ ist ein mitreißender Folk, der charmant aus den Fugen geraten ist und dennoch einen trifft.

Bei „Tumblin Down“ legt das Trio ihre Zuneigung zum Nashville offen ohne dabei in ein Klischee zu tapsen. Auch herrlich warm und schwelgerisch kann das Trio, wie man es bei „Singing To The Mandolin“ hören kann. Wie auch klassischer Folk schön und vollmundig klingen muss, wissen sie auch und „The Clover“ tritt den Beweis an.

„Keep Me On Your Mind / See You Free“ braucht ein paar Duchläufe, aber dann entdeckt man ein herrlich schönes Album.

Erschiemnen bei Jagjaguwar / Cargo

