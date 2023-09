Sakina Abdou – Goodbye Ground

Wenn man mit„Goodbye Ground“ zum erstenmal die Musik von Sakina Abdou hört,kann man sich kaum vorstellen, dass sie auch schon andere Musik gemacht hat.

Zum Beispiel in dem Kollektiv von Eliogabal, wo Rock und Jazz vermischt wurden. Auch elektronische Musik hat die Musikerin schon gemacht. Hört man ihr Solo-Debüt „Goodbye Ground“, wird man diese Vielfalt ihres Schaffens vermissen. Sie widmet sich diesmal ausgiebig ihrem Instrument, dem Saxophon, und man kann sagen, dass dieses Album nackt ist.

Denn es gibt nichts Weiteres zu hören. Dadurch ist es sehr puristisch und durchaus auch eher für Fans gedacht. Es ist halt herausfordernd, nur einer Person an nur einem Instrument zu folgen. Doch es entsteht auch das Gefühl, sehr dicht an der Musikerin dran zu sein. Es ist bei „Goodbye Ground“ so, als hätte man ein eigenes Konzert nur mit Sakina Abdou.

Dabei zeigt sie ihr Können, und so gibt es laute und auch leise Momente, und mal sind die Stücke in ruhige Bahnen gelenkt, später wird auch ausgebrochen. Dann wird aus dem Jazz durchaus eine mutige Improvisation.

Erschienen bei: Relative Pitch Records

https://sakinaabdou.bandcamp.com/album/goodbye-ground