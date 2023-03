Fettes Brot – …Hitstory

Als sich 1992 die englischsprachige Truppe Poets Of Peeze auflöste und sich drei Mitglieder dann als Fettes Brot zusammentaten, hat keiner geahnt, wie erfolgreich und lang die Geschichte werden würde. Dabei standen die Zeichen nicht zwingend auf Erfolg, die Fantastischen Vier wurden mit der vermeintlichen Spaß-Nummer „Die Da“ von der Rap-Community eher gemieden

. Auch Fettes Brot haben eher den Spaß in den Vordergrund gepackt und kamen zudem aus dem Kreis Pinneberg, waren also Vorstadt-Rapper, und das wirkte irgendwie auch nicht gerade cool. Doch irgendwie haben Doktor Renz, Björn Beton und König Boris ihren Weg gemacht. Eine lange und erfolgreiche Geschichte haben sie erschaffen und mit „Nordisch by Nature“ eine der Hymnen für uns Fischköppe geschrieben. Dieser Song wird vermutlich auch noch in Jahrzehnten auf Feierlichkeiten laufen.

Die Geschichte des Trios hingegen neigt sich langsam dem Ende zu. Genauer gesagt, ist am 2. September dieses Jahres endgültig Schluss. An diesem Tag lassen die drei sich nochmal gebührend feiern auf der Hamburger Trabrennbahn. Zuvor gibt es noch eine Zusammenstellung namens „Hitstory“, bei der die Band wirklich nur ihre größten Gassenhauer versammelt hat. Doch diese können sich sehen bzw. hören lassen. Jedes Lied ist ein Klassiker, und man zeigt sich textsicher, und das auch, wenn man nicht Sven kennt oder sonst irgendwie Fan ist.

Dennoch weist „Hitstory“ einige spürbare Lücken auf. Man fragt sich, weshalb „Soll das alles sein?“ , „Kuss, Kuss Kuss“ oder ihr Insider Hit „Definition von Fett“ hier fehlen. Man hat hier zu sehr auf die ganz großen Hits geschaut. Schade ist auch, dass es leider kein Abschiedslied oder unveröffentlichtes Lied gibt. Von daher bietet „…Hitstory“ für den Fan keine Überraschungen. Höchstens das Booklet bietet ein paar Bilder, die man vielleicht schon vergessen hat.

Doch am Ende muss man sagen, dass „…Hitstory“ ein krönender Abschluss einer beeindruckenden Karriere ist. Zudem muss man auch Danke, sagen für alle die Jahre!

Erschienen bei: Fettes Brot Schallplatten

http://fettesbrot.de/